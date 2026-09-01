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Neobank gestartet 

Ethena startet eigene Banking-App

Ethena bringt eine eigene Banking-App an den Start. Nutzer sollen bis zu 6 Prozent Zinsen auf ihr Guthaben erhalten.

Ludwig Schlick
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In der Mitte ist eine schwarze Münze mit einem weißen geometrischen Ethena-Symbol abgebildet, umgeben von einem blau leuchtenden Lichteffekt auf dunklem Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethena will mit einer eigenen App ins klassische Bankgeschäft

Ethena hat am Dienstag die Beta-Version von Ethena Pay veröffentlicht, einer eigenen Banking-App auf Basis der Avalanche-Blockchain. Nutzer halten ihr Guthaben dabei in USDe, dem synthetischen Dollar des Protokolls, und sollen darauf zwischen 5 und 6 Prozent Zinsen pro Jahr erhalten, gestaffelt nach drei Mitgliedschaftsstufen.

Auffällig ist der Kursverlauf von ENA. Der Token legte im Tagesverlauf um knapp 12 Prozent auf in der Spitze 0,167 US-Dollar zu. Die Aufwärtsbewegung setzte allerdings bereits rund zwei Stunden vor der offiziellen Ankündigung ein. Ein direkter Zusammenhang mit der Meldung lässt sich daraus nicht ableiten. Aktuell notiert ENA bei etwa 0,160 US-Dollar.

Der Unterschied zu bisherigen Krypto-Karten

Ethena-Gründer Guy Young bezeichnet die App als erste Neobank, die vertikal in den eigenen Stablecoin integriert ist, statt auf USDC oder USDT zurückzugreifen. Nutzer können Fiatgeld per IBAN oder Kryptowährungen direkt einzahlen. In beiden Fällen landet das Guthaben als USDe in der selbstverwalteten Wallet. Überweisungen an externe Bankkonten werden in der jeweiligen Landeswährung des Empfängers abgewickelt.

Dazu kommt eine Zahlungskarte mit 4 bis 5 Prozent Cashback, ausgezahlt in AVAX. Bei ausgewählten Anbietern wie beispielsweise Spotify oder Uber steigt der Wert für höhere Mitgliedsstufen auf bis zu 10 Prozent. Die technische Infrastruktur im Hintergrund liefert Iron, ein Stablecoin-Dienstleister, den MoonPay 2025 übernommen hatte.

Der Start erfolgt zunächst in 48 Ländern, darunter Brasilien, Mexiko, Japan, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die USA, die EU und Südkorea bleiben vorerst außen vor. Ethena will diese Märkte im Laufe der Beta-Phase ergänzen, abhängig von den jeweiligen regulatorischen Anforderungen.

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