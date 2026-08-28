Ethena (ENA) bricht zum Wochenende aus. Was die Gründe der Rallye sind und wie es für den Token nun weitergehen könnte.

Comeback bei Ethena: Das steckt hinter dem Kursausbruch bei ENA

Comeback bei Ethena: Das steckt hinter dem Kursausbruch bei ENA

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethena (ENA) verzeichnet einen Kursanstieg von über 8 Prozent innerhalb von 24 Stunden. â³

Die Ethena Foundation kündigt Maßnahmen zur Stärkung des Tokens und Reduzierung des Verkaufsdrucks an. â³

Ethena (ENA) ist einer der Top-Performer des heutigen Handelstages. Über 8 Prozent konnte die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden zulegen. Auf Wochensicht zeigt sich gar ein Gewinn von fast 28 Prozent.

Neben der allgemeinen Aufbruchstimmung am Krypto-Markt dürfte sich vor allem eine Ankündigung der Ethena Foundation positiv auf ENA auswirken: In einer Mitteilung auf X kündigte die Stiftung vier Maßnahmen an, um den Token stärker an den wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Ökosystems zu koppeln und gleichzeitig den Verkaufsdruck durch frühe Investoren zu reduzieren.

So machte die Foundation Rückkäufe gesperrter ENA-Token von frühen Seed-Investoren öffentlich. Eine Vereinbarung mit Ethena Labs soll zudem sicherstellen, dass der im Protokoll geschaffene Wert ausschließlich dem Ökosystem zugutekommt. Nettoerlöse will man künftig automatisch für Token-Buybacks nutzen und monatliche VC-Unlocks sollen entfallen. Wie aber geht es mit Ethena (ENA) weiter?

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich Ethena auf Basis der letzten 6 4h-Kerzen zwischen 0,1899 US-Dollar (Hoch) und 0,1441 US-Dollar (Tief). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1699 US-Dollar und damit rund 15,03 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,1477 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1.662.577.554 US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (0,1560 US-Dollar) und bildet seit dem Rebound am 21.08 eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristig einen Aufwärtstrend signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,1560 US-Dollar (EMA-20) und 0,1441 USD (letzter signifikanter Swing-Low), unmittelbare Widerstände bei 0,1726 US-Dollar (kurzfristiges Hoch) und 0,1899 US-Dollar (Tageshoch). Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die technische Lage kurzfristig bullish.

Der Momentum-Check zeigt: Der RSI (14) liegt bei ca. 72,7 und signalisiert überkauftes bis starkes Kaufmomentum. Das Momentum-Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, gestützt durch mehrere aufeinanderfolgende Kursanstiege.

Die Bollinger-Bänder-Breite (Upper minus Lower) beträgt rund 0,04188 US-Dollar und signalisiert erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer ausgeprägten Ausbruchs-/Reaktionsphase nach der Rallye, was kurzfristig sowohl Chancen als auch erhöhte Unsicherheit für Ethena bedeutet.

Drei Kurs-Prognosen für Ethena (ENA)

Kurzfristig bleibt die Prognose für Ethena (ENA) am 28.08.2026 bullish, aber anfällig für Rücksetzer. Wichtige Unterstützungen sind 0,1560 US-Dollar (EMA-20) und 0,1441 US-Dollar; Widerstände liegen bei 0,1726 US-Dollar und 0,1899 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1899 US-Dollar bei Volumenanstieg würde kurzfristig neue Käufer anziehen und Kursziele in höhere Bänder öffnen. Bricht der Kurs hingegen unter 0,1560 US-Dollar, dürfte die Volatilität zunehmen und ein Rücklauf Richtung 0,14 US-Dollar möglich werden.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent bewegt sich ENA zwischen 0,156 und 0,18 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der Kurs über dem EMA-20 bei 0,156 US-Dollar bleibt und sich der RSI zwischen 50 und 65 stabilisiert. Ein Rückgang unter 0,144 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent könnte ENA auf 0,19 bis 0,28 US-Dollar steigen. Auslöser wäre ein volumenstarker Ausbruch über 0,1899 US-Dollar, wobei der RSI anschließend über 70 bleiben sollte. Ein Rückfall unter 0,156 US-Dollar würde die Prognose entkräften.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent könnte ENA zunächst auf 0,14 und anschließend bis auf 0,10 US-Dollar fallen. Voraussetzung wäre ein Bruch des EMA-20 bei 0,156 US-Dollar bei gleichzeitig steigendem Verkaufsvolumen und einem RSI unter 50. Ein Anstieg über 0,173 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.