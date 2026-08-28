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Das sind die Gründe 

SOL-Kurs steigt über 105 Dollar: Solana ETFs mit bester Performance seit dem Launch

Solana handelt so hoch wie seit Monaten nicht mehr. Den Aufschwung verdankt SOL dabei nicht nur der allgemeinen Euphorie am Kryptomarkt.

Daniel Hoppmann
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Beitragsbild: Shutterstock

 | In New York bekommen die Bullen auf einmal Appetit auf Solana

Die lange Durststrecke für Solana scheint vorerst vorbei. Die Kryptowährung kann sich nach Monaten der Lethargie nachhaltig über der wichtigen Kursmarke von 100 US-Dollar positionieren. Den Erfolg verdankt der Altcoin nicht nur der sich aufhellenden Stimmung am Kryptomarkt, sondern vor allem auch steigendem Interesse der Wall Street.

Wie aktuelle Daten von SoSoValue zeigen, feierten die Solana Spot ETFs so hohe Zuflüsse wie lange nicht mehr. Über 60 Millionen US-Dollar flossen am gestrigen Handelstag in den Indexfonds. Das Zugpferd war dabei BSOL vom Vermögensverwalter Bitwise, das über 40 Millionen US-Dollar auf sich vereinen konnte. Übertreffen konnten die Indexfonds diesen Wert letztmals vor fast einem Jahr, als sie launchten.

Solana ETFs bekommen derzeit kräftigen Rückenwind I Quelle: SoSoValue

Diese Woche könnten die Spot ETFs sogar einen Rekord für die höchsten Zuflüsse aufstellen. In der ersten Woche des Launches im Oktober 2025 nahmen die ETFs fast 200 Millionen US-Dollar ein. Aktuell stehen die Inflows bei rund 136 Millionen.

Die gute Performance macht sich auch am Kurs bemerkbar. Solana legte in den letzten sieben Tagen um 15 Prozent zu. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt SOL bei 105,46 US-Dollar. Vom Kursanstieg konnten auch andere Coins aus dem Solana-Ökosystem profitieren. So legte beispielsweise Jupiter zwischenzeitlich um 13 Prozent zu.

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Solana im Blick der großen Vermögensverwalter

Das gestiegene Interesse institutioneller Investoren zeigt sich nicht nur in stark steigenden Inflow-Daten bei den ETFs. So mancher etablierte Vermögensverwalter will seinen Kunden nun auch einen direkten Zugang zur Kryptowährung bieten. So etwa Charles Schwab. Der Assetmanager baute kürzlich sein Krypto-Angebot aus und stellte dabei Solana, Avalanche und Chainlink seinen Kunden zum Handeln bereit.

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