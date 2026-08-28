OKX erweitert sein Derivate-Angebot in Europa so, dass Trader in jeder Marktphase handlungsfähig bleiben – mit deutlich mehr Märkten, einem vereinfachten Einstieg, tieferer Performance-Analyse und Automatisierung.

Von 10 auf 115 Märkte: So profitieren Trader vom Derivate-Ausbau bei OKX

Von 10 auf 115 Märkte: So profitieren Trader vom Derivate-Ausbau bei OKX

Anleger, die Krypto nur kaufen und halten möchten, sind auf steigende Kurse angewiesen, um Gewinne zu erzielen. Derivate lösen diese Abhängigkeit:, denn mit X-Perps können berechtigte Trader im EWR auf steigende oder fallende Kurse setzen, ohne den Basiswert zu besitzen. Bei OKX ist die Auswahl dafür zuletzt deutlich gewachsen. Seit April hat die Börse ihr X-Perps-Angebot von 10 auf über 115 Märkte ausgebaut, rund fünf neue kommen pro Woche hinzu, was Kryptowährungen, Aktien, ETFs und Rohstoffe inkludiert. Die Marktbreite ist allerdings nur die halbe Geschichte.

Einstieg ohne Hürden: X-Perps in Simple Mode

Interessanter ist, was OKX um die Trades herum gebaut hat. Derivate galten lange als Werkzeug für Profis, schon weil die Ordermasken entsprechend aussahen. X-Perps in Simple Mode räumt damit auf. Die mobile Oberfläche reduziert den Prozess auf wenige Tipps: Position wählen, Richtung festlegen, fertig. Der Einstiegspreis wird beim Öffnen fixiert, die Gebühren sind vorab transparent, und Take-Profit sowie Stop-Loss lassen sich direkt beim Eröffnen der Position definieren. Der Ausstieg wird dementsprechend von Anfang an mitgedacht statt erst im Ernstfall improvisiert.

Gehebelt werden kann mit bis zu 10x – wobei der Hebel Gewinne und Verluste gleichermaßen vergrößert und Verluste entsprechend schnell entstehen können. Dazu kommen Multi-Asset- sowie isolierte Margin und eingebaute Risikokontrollen. Der Punkt des Angebots ist nicht der maximale Hebel, sondern die Kontrolle darüber, wie man eine Markteinschätzung umsetzt.

Das GuV-Center: Was nach dem Trade zählt

Die meisten Trader kennen von ihrer Performance nur das Ergebnis unterm Strich. Das neue Futures-GuV-Center von OKX zerlegt diese Zahl in ihre Bestandteile. Realisierte und unrealisierte Gewinne, Maker- und Taker-Gebühren, gezahltes und erhaltenes Funding, Liquidationsverluste – alles lässt sich einzeln ausweisen, nach Asset und Zeitraum aufgeschlüsselt.

Wer tiefer einsteigen will, findet Kennzahlen, die sonst eher im institutionellen Umfeld zu Hause sind, beispielsweise maximaler Drawdown, Sharpe Ratio, Gewinnquote nach R-Multiple oder durchschnittliche Gewinne im Verhältnis zu durchschnittlichen Verlusten. Aufschlussreich ist auch das Verhältnis von gestoppten zu liquidierten Trades. Es zeigt schwarz auf weiß, ob jemand seine Ausstiege selbst steuert oder sie dem Markt überlässt.

Abgerundet wird das Ganze durch eine Preisbewegungs-Simulation, steuerfertige Berichte, CSV-Export und teilbare Dashboard-Snapshots. Bessere Ergebnisse garantiert all das nicht. Es beantwortet aber zumindest die Frage, woher die bisherigen Ergebnisse eigentlich kommen – und das ist die Voraussetzung, um eine Strategie fundiert anzupassen.

Grid Bot: Die Strategie definieren, die Ausführung abgeben

Der dritte Baustein verlagert die Arbeit vom Bildschirm in die Konfiguration. Der Futures Grid Bot platziert Kauf- und Verkaufsorders in festgelegten Abständen innerhalb einer vom Trader gewählten Preisspanne – als Long-, Short- oder neutrale Strategie. Konfigurierbar sind obere und untere Preisgrenze, die Anzahl der Grid-Stufen und der Investitionsbetrag.

Wer präziser steuern will, knüpft den Start des Bots an Bedingungen: Markteinstieg, RSI-Werte, TradingView-Signale oder einen Zielpreis. Prozentbasierte Take-Profit- und Stop-Loss-Parameter begrenzen die Strategie nach oben und unten. Läuft der Bot, führt er stur nach den definierten Regeln aus, statt dass der Trader auf jede Bewegung reagieren muss. Anpassen, pausieren oder stoppen lässt er sich jederzeit.

Wichtig ist die richtige Erwartung: Der Bot führt eine Strategie aus, er verbessert sie nicht. Ob die gewählte Range zum Markt passt, bleibt die Entscheidung des Traders – und verlässt der Kurs die Spanne, schützt auch die Automatisierung nicht vor Verlusten.

Reguliert in allen 30 EWR-Staaten

Der Rahmen für all das ist klar gezogen. X-Perps stehen berechtigten Tradern in allen 30 Ländern des EWR über OKX Europe Markets Ltd zur Verfügung, zugelassen und reguliert durch die Malta Financial Services Authority.

So ergibt sich ein rundes Gesamtbild. OKX gibt berechtigten europäischen Tradern das Handwerkszeug, um in jeder Marktphase handlungsfähig zu sein: über 115 Märkte für die eigene Positionierung, definierbare Ausstiege ab dem ersten Tap, eine Analyse, die zeigt, was tatsächlich funktioniert, und Automatisierung für Strategien, die keine ständige Aufsicht brauchen.

Die Markteinschätzung selbst bleibt Sache des Traders – doch für deren Umsetzung stehen jetzt deutlich mehr Wege offen. Ob der Markt steigt, fällt oder auf der Stelle tritt, liegt nicht in der Hand des Traders. Wie er darauf reagiert, schon.

Disclaimer: X-Perps sind gehebelte Derivate; der Hebel kann Gewinne und Verluste verstärken. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren. Verluste können schnell entstehen, und Stop-Loss-Orders werden in schnellen Märkten möglicherweise nicht zum gewählten Preis ausgeführt. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. OKX Europe Markets Limited ist von der Malta Financial Services Authority gemäß dem Investment Services Act zugelassen und reguliert.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von OKX.

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