Finanzwissen spielt im Schulunterricht weiterhin kaum eine Rolle. Julian Liniger und Gerald Hörhan erklären, welche Folgen das hat – und warum für sie auch Bitcoin zur finanziellen Bildung gehört.

Brauchen wir Bitcoin im Unterricht? Das sagen Experten

Brauchen wir Bitcoin im Unterricht? Das sagen Experten

"Finanzbildung wir kaum vermittelt"

Aktien, Steuern, Vermögensaufbau oder Bitcoin: Viele junge Menschen beschäftigen sich damit erst, wenn die Schulzeit längst vorbei ist. Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan sehen darin ein grundlegendes Problem. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklären sie, welche Folgen mangelnde Finanzbildung haben kann – und weshalb Bitcoin aus ihrer Sicht ebenfalls Teil davon sein sollte.

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