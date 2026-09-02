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"Finanzbildung wir kaum vermittelt" 

Brauchen wir Bitcoin im Unterricht? Das sagen Experten

Finanzwissen spielt im Schulunterricht weiterhin kaum eine Rolle. Julian Liniger und Gerald Hörhan erklären, welche Folgen das hat – und warum für sie auch Bitcoin zur finanziellen Bildung gehört.

Dominic Döllel
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Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan mit verschränkten Armen vor einem Hintergrund aus zahlreichen Bitcoin-Münzen.

Beitragsbild: Relai, Investmentpunk Academy GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | Zwei Experten geben Einblicke

Aktien, Steuern, Vermögensaufbau oder Bitcoin: Viele junge Menschen beschäftigen sich damit erst, wenn die Schulzeit längst vorbei ist. Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan sehen darin ein grundlegendes Problem. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklären sie, welche Folgen mangelnde Finanzbildung haben kann – und weshalb Bitcoin aus ihrer Sicht ebenfalls Teil davon sein sollte.

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