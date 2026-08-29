Bei Ethereum ist nach den letzten Wochen wieder ordentlich Bewegung drin. Neben dem Kurs lohnt sich nun ein Blick darauf, wie die großen Wale mit ihren Beständen umgehen. Zwar haben große Anleger auch keine Glaskugel, aber trotzdem trifft das sogenannte Smart Money immer wieder erfolgreiche Entscheidungen. Dazu fließt über die Spot ETFs wieder frisches Kapital in den Markt und mit Glamsterdam steht bald das nächste große ETH Upgrade an. Gründe genug, um sich Ethereum aktuell etwas genauer anzuschauen.
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