Bitcoin steigt über 80.000 US-Dollar, XRP explodiert und Krypto-Aktien legen zweistellig zu. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursschub?

Bitcoin schießt über 80.000 US-Dollar, XRP explodiert: Das steckt hinter der Rallye

Bitcoin schießt über 80.000 US-Dollar, XRP explodiert: Das steckt hinter der Rallye

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin erreicht über 80.000 US-Dollar und XRP verzeichnet einen starken Anstieg. â³

Liquidierungen von Short-Positionen steigen auf 335 Millionen US-Dollar.

Fed-Gouverneur Waller spricht sich für unveränderte Zinsen aus. â³

Krypto-Aktien zeigen ebenfalls deutliche Kursgewinne. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht die Krypto-Rallye weiter – zumindest vorerst. Bitcoin ist um mehr als vier Prozent auf 80.500 US-Dollar geklettert. Auch Ethereum und Co. folgen der Bewegung gen Norden. Deutlicher Ausreißer ist XRP: Der Ripple Coin ist in den letzten 24 Stunden um rund zehn Prozent gestiegen.

Aufgrund des starken Wachstums sind die Liquidierungen von Short-Positionen in kurzer Zeit deutlich gestiegen. Laut Daten von CoinMarketCap kam es auf Tagessicht zu Liquidierungen in Höhe von 335 Millionen US-Dollar.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Fed-Kurs beflügelt Bitcoin und Co.

Auslöser der plötzlichen Rallye war eine veränderte Einschätzung der Marktteilnehmer zu den bevorstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Fed-Gouverneur Chris Waller hatte sich dafür ausgesprochen, den Leitzins in diesem Monat unverändert zu lassen. Diese Aussage nahm den Anleihemärkten spürbar Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist bereits gesunken.

Ein weiterer Treiber für den Kursanstieg ist der schwache US-Dollar. Grund dafür ist eine Rallye des japanischen Yen, die den Dollar-Index (DXY) um mehr als 0,5 Prozent unter die Marke von 99 Punkten gedrückt hat. Ein schwächerer US-Dollar gilt an den Märkten als günstig für Risikoanlagen wie Bitcoin.

Krypto-Aktien legen ebenfalls zu

Der Aufschwung zeigte sich auch bei Krypto-Aktien. Strategy stieg um fast zehn Prozent, Bullish legte um neun Prozent zu. Noch deutlicher fiel der Anstieg bei Robinhood mit 13 Prozent aus; Coinbase kletterte um acht Prozent gen Norden, Circle um zwölf Prozent.

Das könnte Bitcoin neue Impulse geben

Schon am morgigen Freitag könnte der nächste kursrelevante Termin anstehen: Um 14:30 Uhr (MESZ) veröffentlicht das Statistikamt des US-Arbeitsministeriums den Arbeitsmarktbericht für August.

Sollte sich die Expertenprognose bestätigen, dürften sich die geldpolitischen Falken in der US-Notenbank bestätigt fühlen. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck erklärt: “Investoren dürften mit vermehrten Gewinnmitnahmen reagieren, was auch den Bitcoin-Kurs belasten könnte. Fällt der Stellenaufbau erneut negativ aus, gerät die Verfassung der US-Konjunktur weiter in den Vordergrund. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September dürfte in der Folge abnehmen, was stützend auf die Krypto-Leitwährung wirken sollte.”