Seit ihrem Start haben Bitcoin ETFs enorme Summen angezogen. Die Daten zeigen wie stark institutionelles Kapital den Markt inzwischen prägt.

Bitcoin ETFs starten mit Outflows in Millionenhöhe in den September

Bitcoin ETFs starten mit Outflows in Millionenhöhe in den September

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Spot Bitcoin ETFs erlebten im Mai und Juni massive Abflüsse in Milliardenhöhe. â³

September beginnt mit weiteren Abflüssen, während die Gesamtentwicklung der ETFs seit 2024 bemerkenswert ist. â³

Die US-amerikanischen Spot Bitcoin ETFs haben in den vergangenen Monaten eine echte Achterbahnfahrt erlebt. Im Mai flossen netto 2,43 Milliarden US-Dollar aus den Produkten, im Juni waren es sogar 4,51 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete der Juni die höchsten monatlichen Abflüsse seit dem Start der ETFs.

Im Juli 2025 erreichten die ETFs ihren bisherigen Höhepunkt / Quelle: SoSoValue

Danach drehte sich das Bild: Im Juli kamen 172,43 Millionen US-Dollar zurück, im August folgten starke Zuflüsse von 3,52 Milliarden US-Dollar. Der September startet bislang mit Abflüssen von 135,32 Millionen US‑Dollar. Nach gerade einmal drei Handelstagen lässt sich daraus aber noch kaum ein Trend ableiten.

Bitcoin-ETFs ziehen Milliarden an

Seit ihrem Start im Januar 2024 haben sich die Bitcoin ETFs zu einem großen Erfolg entwickelt. Das verwaltete Vermögen erreichte zeitweise rund 152,01 Milliarden US-Dollar und liegt aktuell bei etwa 97,22 Milliarden US-Dollar. Besonders in starken Marktphasen zeigt sich, wie schnell Anleger über die börsengehandelten Produkte wieder Kapital in Bitcoin bringen.

Dabei kann ein selbstverstärkender Effekt entstehen. Steigt Bitcoin, wächst häufig auch das Interesse der Anleger und damit die Nachfrage nach ETF‑Anteilen. Die Anbieter müssen entsprechend Bitcoin erwerben, was zusätzliche Nachfrage erzeugt. Dieser Kreislauf funktioniert allerdings nicht unbegrenzt, denn mit steigenden Kursen nehmen irgendwann auch Gewinnmitnahmen zu.

Bei Ethereum zeigt sich ein ähnliches Muster. Im Mai verzeichneten die Spot ETFs Abflüsse von 540,88 Millionen US-Dollar, im Juni weitere 528,99 Millionen US-Dollar. Im Juli und August drehten die Flows deutlich ins Plus. Zusammengenommen flossen in diesen beiden Monaten rund 2,22 Milliarden US-Dollar in die Produkte. Der September liegt bislang mit 37,12 Millionen US-Dollar im Minus.

Bitcoin und Ethereum haben damit die Tür für weitere Krypto-Produkte geöffnet. Mittlerweile gibt es in den USA unter anderem börsengehandelte Produkte auf XRP, Solana und seit August 2026 auch Zcash.