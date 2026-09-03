Cardano bekommt neue praktische Nutzung und auch beim Kurs stehen spannende Marken an. Was jetzt für ADA wichtig wird.

Cardano bei Modekonzern im Einsatz: Das sind die wichtigsten Folgen für den ADA-Kurs

Cardano bei Modekonzern im Einsatz: Das sind die wichtigsten Folgen für den ADA-Kurs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano wird in einer Rückverfolgbarkeitsplattform für Lieferketten eingesetzt, um die Herkunft von Materialien nachzuverfolgen.

Die Kosten pro Datensatz konnten um 92 Prozent gesenkt werden, was die Wirtschaftlichkeit erhöht. â³

Die Cardano Foundation und Blockforce haben Cardano als öffentliche Nachweisschicht in eine Rückverfolgbarkeitsplattform für Lieferketten eingebaut. Die eigentlichen Unternehmensdaten bleiben in einem geschützten Netzwerk, während auf Cardano nur kryptografische Nachweise gespeichert werden. So können Prüfer oder Behörden die Echtheit eines Datensatzes bestätigen, ohne sensible Informationen einsehen zu müssen. Bereits mehr als 500.000 Datensätze aus Lieferketten sind auf diese Weise eingebunden.

Cardano is now live as the public proof layer in Blockforce’s traceability platform, with more than 500,000 supply chain records already anchored.



Commercial data stays private on Hyperledger Fabric, while cryptographic proofs on Cardano allow records to be independently… pic.twitter.com/zJ6iD6Aydv — Cardano Foundation (@Cardano_CF) August 31, 2026

Genutzt wird die Lösung unter anderem von Azzas 2154, dem größten Modekonzern Lateinamerikas, um die Herkunft von Leder nachvollziehbar zu machen. Laut Cardano Foundation und Blockforce konnten die Kosten pro Datensatz um 92 Prozent gesenkt werden, wodurch das System erstmals in größerem Maßstab wirtschaftlich nutzbar wurde. Bereits unterschriebene Verträge umfassen 6,5 Millionen zertifizierte Datensätze bis 2030. Künftig soll das Modell auch in Branchen wie Automobil, Agrarwirtschaft, Pharmazie und Kosmetik eingesetzt werden.

Cardano Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der ADA-Kurs zwischen 0,1991 US-Dollar (Tief) und 0,2096 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten drei 4‑Stunden-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2067 US-Dollar und damit rund 2,73 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags (0,2012 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 7.776.111.259 US-Dollar und gibt Kontext zum Wert des Coins im Krypto-Markt.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (0,20049 US-Dollar) und bildet höhere Hochs und höhere Tiefs in den letzten drei Candles. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,2012 US-Dollar (letzter Schluss) und 0,1991 US-Dollar, Widerstände bei 0,2096 US-Dollar (Intraday) und 0,2158 US-Dollar (Fibonacci). Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage technisch bullish.

Cardano Momentum-Check

Der berechnete RSI (14) liegt bei ca. 64,06 und signalisiert moderates Kaufmomentum. Das Histogramm zeigt zunehmende positive Balken, was auf eine Beschleunigung des Aufwärtsdrucks hindeutet.

Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,01302 US-Dollar (Upper 0,20553 / Lower 0,19251 US-Dollar). Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit leicht erhöhtem Schwankungsrisiko, solange die Bänder sich nicht weiter verengen.

Kurzfristige Prognose & Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für ADA am 03.09.2026 bullish, gestützt durch Kurs über EMA-20 und steigendes Momentum. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2012 US-Dollar und 0,1991 US-Dollar; relevante Widerstände bei 0,2096 US-Dollar und 0,2158 US-Dollar (Fibonacci). Ein Ausbruch über 0,2158 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen, während ein Bruch unter 0,1991 US-Dollar rasch Volatilität auslösen könnte. Für Anleger bedeutet das: Trend intakt, Positionsgrößen und Stop‑Loss (z. B. unter 0,1970 US-Dollar) diszipliniert managen; die Blockchain-Entwicklung des Coins bleibt langfristig relevant.

Neutrale Szenario

Das neutrale Szenario liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent und sieht einen Kursbereich von 0,199 bis 0,212 US-Dollar vor. Dafür sollte der RSI ungefähr zwischen 50 und 65 bleiben, während sich der EMA-20 weiter nah am Kurs bewegt.

Bearishe Szenario

Das bearishe Szenario liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent und würde den Kurs in einen Bereich von 0,165 bis 0,197 US-Dollar führen. Ein mögliches Signal dafür wäre ein RSI unter 50 sowie ein Schlusskurs unter 0,1991 US-Dollar bei höherem Handelsvolumen.

Bullishe Szenario

Das bullishe Szenario liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent und sieht ein Kursziel von 0,216 bis 0,258 US-Dollar vor. Dafür müsste der Kurs über 0,2158 US-Dollar schließen, während der RSI über 70 steigt und der EMA-20 klar nach oben dreht.