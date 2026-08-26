Zcash zählt derzeit zu den stärkeren Kryptowährungen am Markt. Nun erhalten Anleger über Grayscale einen neuen Zugang zum Privacy Coin.

Grayscale legt nach – Zcash bekommt jetzt seinen eigenen ETF

Grayscale legt nach – Zcash bekommt jetzt seinen eigenen ETF

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Grayscale hat den ersten Zcash ETF unter dem Tickersymbol ZCSH aufgelegt. â³

Der Fonds ermöglicht Anlegern, ZEC über Brokerage-Konten zu handeln, ohne die Kryptowährung selbst zu verwahren.

ZCSH entstand aus dem Grayscale Zcash Trust und verwaltete zum Start rund 313,5 Millionen US-Dollar. â³

Die jährliche Managementgebühr beträgt 2,5 Prozent, und Gebühren sollen vorübergehend in die Weiterentwicklung des Zcash-Ökosystems fließen. â³

Grayscale hat mit dem Zcash ETF unter dem Tickersymbol ZCSH erstmals ein börsengehandeltes US-Produkt aufgelegt, das ausschließlich ZEC abbildet. Der Fonds wird seit dem 25. August an der NYSE Arca gehandelt und ist aus dem bisherigen Grayscale Zcash Trust hervorgegangen. Zum 24. August verwaltete das Produkt rund 313,5 Millionen US-Dollar und hielt 387.212 ZEC. Die jährliche Managementgebühr liegt bei 2,5 Prozent.

The Zcash ETF – Built by Grayscale (Ticker: $ZCSH) begins trading today @ZcashETF.



The world’s first Zcash ETF offering exposure to $ZEC, now accessible from brokerage or investment accounts.



Why $ZEC?



⟶ Zcash shares key features with Bitcoin: a 21 million… pic.twitter.com/nuaR2HBTWx — Grayscale (@Grayscale) August 25, 2026

Mit dem ETF können Anleger über klassische Brokerage-Konten an der Entwicklung von Zcash teilhaben, ohne die Kryptowährung selbst verwahren zu müssen. Zcash existiert seit 2016 und unterscheidet sich vor allem durch seine Datenschutzfunktionen von vielen anderen Netzwerken. Nutzer können selbst entscheiden, ob Transaktionsdetails öffentlich sichtbar bleiben oder abgeschirmt werden. Wie Bitcoin besitzt Zcash zudem eine maximale Angebotsgrenze von 21 Millionen Coins.

Grayscale setzt auf Zcash

Grayscale verbindet die langfristige Investmentthese hinter Zcash vor allem mit dem Thema finanzielle Privatsphäre.

Die Gebühren des Fonds sollen nach Angaben von Grayscale für einen begrenzten Zeitraum vollständig für die Weiterentwicklung des Zcash-Ökosystems und das Marketing von ZCSH verwendet werden. Die Zusage gilt zunächst für bis zu zwölf Monate und erfolgt freiwillig durch den Sponsor des Fonds.

Auch der Kurs hat zuletzt deutlich zugelegt: Wie weite Teile des Krypto-Marktes profitierte ZEC von der jüngsten Rallye und stieg innerhalb eines Monats um 62,08 Prozent.

Für Grayscale ist ZCSH nicht die erste Umwandlung eines bestehenden Trusts in ein börsengehandeltes Produkt. Das Unternehmen hatte zuvor bereits entsprechende Produkte für Bitcoin und Ethereum auf den Markt gebracht und sein Angebot später um weitere Kryptowährungen erweitert. Mit Zcash kommt nun erstmals ein ausschließlich auf einen Privacy Coin ausgerichtetes Produkt hinzu.