Die Kryptowährung Ethereum (ETH) meldet sich mit einem Kursfeuerwerk zurück. Diese Kursanalyse verrät alle wichtigen Chartmarken für die nächsten Handelswochen.

Ethereum-Analyse: Darum müssen die Bullen den Trendwechsel bestätigen

Ethereum-Analyse: Darum müssen die Bullen den Trendwechsel bestätigen

Der größte Altcoin, Ethereum (ETH), ist mit einem Paukenschlag zurück und konnte die Seitwärtsrange der Vorwochen dynamisch gen Norden auflösen. Die Kryptowährung verzeichnete mit 31 Prozent Kursplus den größten Anstieg seit Mai 2025. In der Spitze schoss der Ether-Kurs auf 2.549 US-Dollar. Um die Ausbruchsbewegung über das Verlaufshoch aus dem April nicht zu gefährden, müssen jetzt die folgenden charttechnisch wichtigen Kursniveaus verteidigt werden.

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