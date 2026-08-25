Der Krypto-Markt sendet ein wichtiges Lebenszeichen. Zweistellige Kurszuwächse bei Bitcoin, Ethereum und Co. haben die Wahrscheinlichkeit für ein Ende der Talfahrt deutlich gesteigert. Eine Bestätigung der Trendwende steht jedoch noch aus.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Die starke Kursperformance der Krypto-Leitwährung Bitcoin sorgt im ganzen Krypto-Sektor für signifikante Kurszuwächse. Während der KI-Sektor anhaltende Gewinnmitnahmen verzeichnet, zeigen sich Krypto-Anleger euphorisch. Der historisch schwache August könnte wider Erwarten die beste Kursentwicklung seit 2017 verzeichnen. Die Gewinne im BTC-ECHO Musterdepot zeigen, wieso stetige Zukäufe in den letzten Monaten eine gute Investment-Strategie waren.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Bullen sind in den letzten sieben Tagen zurück in der Spur. Die anhaltende Dollarschwäche gepaart mit US-Treasury-Buybacks und Rekordschulden in den USA gibt dem Debasement-Trade neue Nahrung. Massive Spot-ETF-Käufe durch Wallstreet-Investoren liefern dem Krypto-Markt zusätzlich frischen Rückenwind. Mit 2,25 Milliarden US-Dollar an Inflows, verzeichneten die Bitcoin ETFs die stärksten Zuflüsse seit Oktober 2025.

Gleichzeitig profitierte der Krypto-Sektor von zurückkehrendem Anlegerinteresse. Das Handelsvolumen im Krypto-Sektor verzeichnete einen deutlichen Anstieg, wenngleich die Umsätze bislang signifikant unterhalb der Rekordniveaus verharren. Mit Blick auf das Musterdepot erlebten sämtliche Positionen einen zweistelligen Wertzuwachs. Die beiden größten Kursgewinner Ripple und Aave schießen jeweils mehr als 45 Prozent gen Norden.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA), Hyperliquid (HYPE) und seit dieser Woche auch Venice Token (VVV). Trotz der unerwartet starken Erholungsbewegung halten wir die Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) weiterhin oberhalb des Schwellenwerts von 25 Prozent und werden erst bei einer Bestätigung des bullishen Marktstrukturwechsels weitere Postionen aufbauen.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich 20 Prozent höher bei aktuell 106.175 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot verzeichnet den stärksten Wertzuwachs seit Eröffnung

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bleibt kurzfristig bullish. Der BTC-Kurs notiert mit 80.554 US-Dollar deutlich über dem EMA-20 bei 77.556,74 US-Dollar und bestätigt mit höheren Hochs und höheren Tiefs den laufenden Aufwärtstrend. Gleichzeitig signalisiert der RSI im überkauften Bereich eine erhöhte Rückschlaggefahr. Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 78.992,75 und 77.556,74 US-Dollar, während 81.272,62 US-Dollar den zentralen kurzfristigen Widerstand markiert.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 81.272,62 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in Richtung 100.000 US-Dollar freisetzen. Scheitert Bitcoin dagegen am Widerstand und fällt unter den EMA-20, würde sich das technische Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall rückt zunächst der Bereich um 76.838 US-Dollar in den Fokus, bei stärkerem Verkaufsdruck wäre auch eine Korrektur in Richtung 68.000 US-Dollar möglich.

Ethereum (ETH)

Ethereum bleibt kurzfristig bullish, allerdings steigt nach der jüngsten Rallye das Rücksetzerrisiko. Der ETH-Kurs notiert bei 2.497,34 US-Dollar und damit klar über dem EMA-20 bei 2.435,49 US-Dollar. Steigende Hochs und Tiefs bestätigen den Aufwärtstrend, während ein RSI von rund 76 auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 2.430,64 und 2.323,77 US-Dollar.

Auf der Oberseite muss Ethereum zunächst die Widerstände bei 2.532,50 und 2.546,78 US-Dollar überwinden. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 3.200 US-Dollar fortsetzen. Fällt ETH hingegen unter 2.430,64 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur bis 2.323,77 US-Dollar deutlich.

Solana (SOL)

Solana bleibt kurzfristig bullish, allerdings nimmt nach der jüngsten Aufwärtsbewegung das Rücksetzerrisiko zu. Der SOL-Kurs notiert bei 101,27 US-Dollar und damit deutlich über dem EMA-20 bei 95,26 US-Dollar. Die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt den Aufwärtstrend, während der RSI über 70 auf eine überkaufte Marktlage hindeutet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 95,26 und 93,26 US-Dollar.

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Auf der Oberseite bildet 102,77 US-Dollar den entscheidenden kurzfristigen Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte die Rallye bestätigen und weiteres Potenzial in Richtung 130 US-Dollar eröffnen. Fällt Solana hingegen unter 95 US-Dollar und anschließend unter 93,26 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur in Richtung des Fibonacci-Bereichs bei 85,05 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave befindet sich nach der jüngsten Rallye in einer technischen Konsolidierung. Der AAVE-Kurs notiert bei 128,49 US-Dollar und damit knapp über dem EMA-20 bei 128,22 US-Dollar. Der RSI von rund 66 signalisiert weiterhin solides Momentum, während der MACD bereits eine nachlassende Aufwärtsdynamik anzeigt. Solange die Unterstützung bei 126,32 beziehungsweise 121 US-Dollar hält, bleibt das technische Bild neutral bis leicht bullish.

Für eine Fortsetzung der Rallye müsste Aave den Widerstand bei 136,41 US-Dollar nachhaltig überwinden. Dann rückt zunächst die Zone zwischen 142 und 145 US-Dollar in den Fokus, im bullischen Szenario sind anschließend Kurse bis 170 US-Dollar möglich. Fällt AAVE dagegen unter 121 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur in Richtung des Fibonacci-Supports bei 108,03 US-Dollar deutlich.

Binance Coin (BNB)

BNB bleibt kurzfristig bullish. Der Kurs notiert bei 714 US-Dollar und damit deutlich über dem EMA-20 bei 695,31 US-Dollar. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt die positive Marktstruktur, während der RSI mit rund 67 noch kein klares Überkauftsignal liefert. Wichtige Unterstützungen liegen bei 704,31 und 692,94 US-Dollar.

Auf der Oberseite liegen die entscheidenden Widerstände bei 719,18 und 726,08 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 726,08 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis in Richtung 820 US-Dollar eröffnen. Fällt BNB dagegen unter 692,94 US-Dollar, würde sich das technische Bild eintrüben und eine Korrektur in Richtung des Fibonacci-Bereichs bei 648,16 US-Dollar wahrscheinlicher.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals bleibt kurzfristig bullish, befindet sich nach der starken Rallye aber in einer Konsolidierungsphase. Der VIRTUAL-Kurs notiert bei 0,7842 US-Dollar und damit klar über dem EMA-20 bei 0,7395 US-Dollar. Der RSI von 68 signalisiert ein bereits angespanntes Momentum, während die nachlassende Beschleunigung auf eine kurzfristige Abkühlung hindeutet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,7454 und 0,7011 US-Dollar.

Auf der Oberseite bilden 0,833 und 0,8372 US-Dollar die entscheidenden Widerstände. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte weiteres Potenzial bis in Richtung 1,10 US-Dollar eröffnen. Fällt VIRTUAL dagegen unter 0,7454 US-Dollar, steigt das Risiko stärkerer Gewinnmitnahmen mit möglichen Rücksetzern in Richtung 0,60 bis 0,50 US-Dollar.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton (CC) schließt sich der marktweiten Kurserholung an und stieg in der Spitze bis an den EMA-200 bei 0,131 US-Dollar bevor erste Gewinnmitnahmen den Kurs auf aktuell 0,118 US-Dollar drückten. Der Kurssprung sorgte für eine Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte EMA-20 und EMA-50. Diese beiden Durchschnittslinien fungieren nun als wichtige Supports. Gelingt den Bullen eine Trendfortsetzung gen Norden käme die Abrisskante bei 0,139 US-Dollar als Zielmarke in den Blick. Maximal wäre sogar ein Durchmarsch in Richtung 0,150 US-Dollar vorstellbar. Rutscht Canton hingegen unter den EMA-50 bei 0,116 US-Dollar ab, müssen die Bullen am EMA-20 bei 0,109 US-Dollar zu Stelle sein. Kommt es zu einer Bruch dieser Unterstützung muss ein Retest des Ausbruchslevels bei 0,103 US-Dollar eingeplant werden.

Mit Blick auf den RSI-Indikator isst CC zurück in bullishem Terrain. Zwar hat das Momentum seit Wochenbeginn etwas nachgelassen, jedoch notiert der RSI mit 58 weiterhin ober der neutralen Zone. Solange der Bereich zwischen 55 und 45 nicht erneut aufgegeben wird, ist das bullishe Chartszenario intakt.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) konnte in den letzten sieben Handelstagen an seine bullishe Performance der ersten Jahreshälfte anknüpfen und erreichte mit 83,41 US-Dollar zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch. Der Kurs der Perpetual-Dex profitiert von einer gestiegenen Chance auf eine regulierte Zukunft in den USA. Solange sich der HYPE-Kurs oberhalb des EMA-20 bei 78,64 US-Dollar behaupten kann, bestehen gute Chancen auf eine Trendfortsetzung und neue Höchststände bei 86,86 US-Dollar und 92,74 US-Dollar. Alle weiteren Zielmarken verrät die neuste Hyperliquid-Kursanalyse. Konsolidiert der Kurs zurück unter das Wochentief um die Höchstsmarke vom 16 Juni bei 76,95 US-Dollar könnte sich der Rückfall bis an den EMA-50 im 4-Stundenchart bei 73,55 US-Dollar ausweiten. Maximal wäre ein Retest der 71,45 US-Dollar vorstellbar.

Der Momentum-Indikator RSI notiert mit 74 zwar im überkauften Bereich. Solange der Indikator sich jedoch oberhalb der 55 stabilisiert, ist bullishe Momentum unverändert intakt und höhere Kurse einzuplanen.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig neutral bis leicht bullish. Der Kurs notiert bei 1,4752 US-Dollar und damit über dem EMA-20 bei 1,4246 US-Dollar, was die Aufwärtsstruktur stützt. Gleichzeitig deutet der RSI im Bereich über 70 auf ein erhöhtes Rückschlagrisiko hin. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,4624 und 1,2588 US-Dollar.

Auf der Oberseite bildet 1,5466 US-Dollar den entscheidenden kurzfristigen Widerstand, gefolgt von 1,6999 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,5466 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis in den Bereich von 1,60 bis 1,90 US-Dollar eröffnen. Fällt XRP dagegen unter 1,4624 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur in Richtung 1,30 bis 1,10 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) erholte sich bis an das Monatshoch bei 0,0270 US-Dollar. Gelingt eine dynamische Rückeroberung, bietet sich Platz in Richtung 0,030 US-Dollar. Tendiert der PHA-Kurs hingegen erneut gen Süden, kommt der EMA-20 bei 0,0251 US-Dollar als Support in den Blick. Weitet sich die Abwärtsbewegung aus, muss ein Retest des Wochentiefs bei 0,0242 US-Dollar eingeplant werden.

Mit Blick auf den RSI indiziert der Indikator moderates Aufwärtsmomentum und hat mit einem Wert von 62 noch Luft für weitere Kurszuwächse. Erst ein Rückfall unter die neutrale Zone würde das bullishe Szenario negieren.

Venice Token (VVV)

Der Venice Token (VVV), setzte seine Anstiegsbewegung fort und stieg in der Spitze bis an das Verlaufshoch vom 13. Juni bei 17,80 US-Dollar. Mit 17,62 US-Dollar notiert der Altcoin oberhalb des steigenden EMA-20 was die Trendbewegung untermauert. Gelingt ein Ausbruch auf neue Monatshochs, käme die 18,42 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Weitet sich die bullishe Bewegung aus, ist ein Durchmarsch auf 19,02 US-Dollar vorstellbar. Sogar ein Sprung bis an die 20,87 US-Dollar wäre bei einer anhaltenden Kursdynamik nicht auszuschließen. Rutscht der VVV-Kurs hingegen unter den EMA-20 bei 16,62 US-Dollar ab, kommt das Wochentief bei 16,01 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Nur wenn auch dieser Support nachhaltig durchstoßen wird, wäre Platz in Richtung 15,07 US-Dollar.

Der RSI indiziert starkes bullishes Momentum, notiert mit 81 auf Tagesbasis aber deutlich im überkauften Bereich. Solang der neutrale Bereich im 4-Stundenchart jedoch behauptet werden kann, scheinen weitere Kurszuwächse wahrscheinlich.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt hat ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Während der US-Aktienmarkt in den traditionell schwachen Handelsmonaten August und September zuletzt Kursrückgänge verzeichnen musste, scheinen Investoren neues Interesse an Kryptowährungen zu finden. Bitcoins Sprung auf 80.000 US-Dollar sorgte auch im Altcoin-Sektor für massive Kurssteigerungen. Jedoch waren es allen voran massive Short-Liquidierungen, welche die Kurse in der Vorwoche unerwartet stark ansteigen ließen.

Infolge der wider Erwarten starken Performance des Krypto-Sektors weist auch der Angst-Index (F&G) mit einem Wert von 82 nun extreme Gier unter Krypto-Investoren aus. Somit hat sich auch die Wahrscheinlichkeit einer Kurskorrektur deutlich erhöht, weshalb wir erst bei einem erfolgreichen Retest charttechnisch wichtiger Unterstützungsmarken weitere Zukäufe in Erwägung ziehen. Um für einen möglichen Rücksetzer vorbereitet zu sein, halten wir die Cash-Quote vorerst unverändert oberhalb von 25 Prozent.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Anlegerfokus steht zur Wochenmitte die Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten für den Handelsmonat Juli im Anlegerfokus. In der zweiten Wochenhälfte schauen Investoren auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld aus den USA. Beschlossen wird die Handelswoche von den finalen Daten des Michigan-Index. Zudem steht das Banker Symposium in Jackson Hole am Donnerstag und Freitag auf der Agenda.

Infolge der Ankündigung des US‑Finanzministeriums, die Staatsanleihenkäufe auf mindestens vier Milliarden US-Dollar auszuweiten, erhoffen sich Marktteilnehmer weitere Informationen seitens der zukünftigen Geldpolitik in den USA. Die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh wird für 16:00 Uhr (MEZ) erwartet. Mit Blick auf die US-Berichtssaison stehen die letzten wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor an. Der US-Chipgigant Nvidia sowie das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike öffnen nachbörslich am Mittwochabend ihre Bücher.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.