Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) ist zurück in der Spur und springt in den letzten 24 Handelsstunden um beachtliche 28 Prozentpunkte zurück in Richtung Allzeithoch. Mit aktuell 71,78 US-Dollar notiert der Kurs des Perpetual-Dex lediglich fünf Prozent unter seinem Höchststand vom 16. Juni. Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Anlegerfokus geraten und wo Investoren bei einer Zwischenkonsolidierung einsteigen könnten, verrät die neueste charttechnische Kursanalyse.
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