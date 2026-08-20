Die Hyperliquid-Bullen sind mit einem Kursspektakel zurück und hievten den Kurs innerhalb weniger Stunden um 20 Prozent gen Norden. Diese Kursanalyse zeigt alle wichtigen Chartszenarien für die nächsten Wochen.

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) ist zurück in der Spur und springt in den letzten 24 Handelsstunden um beachtliche 28 Prozentpunkte zurück in Richtung Allzeithoch. Mit aktuell 71,78 US-Dollar notiert der Kurs des Perpetual-Dex lediglich fünf Prozent unter seinem Höchststand vom 16. Juni. Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Anlegerfokus geraten und wo Investoren bei einer Zwischenkonsolidierung einsteigen könnten, verrät die neueste charttechnische Kursanalyse.

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