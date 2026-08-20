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Absolute Knappheit 

“Ein ganzer Bitcoin wird bald zu teuer für Millionäre”: Binance-Gründer warnt

Die globale Zahl der Dollarmillionäre übersteigt das liquide Bitcoin-Angebot deutlich. Warum selbst Experten die Knappheit der Kryptowährung noch immer unterschätzen.

Tobias Zander
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Changpeng Zhao

Beitragsbild: Getty

 | Changpeng Zhao, Gründer von Binance, verrät wie knapp Bitcoin wirklich ist

Der Gründer der weltweit größten Krypto-Börse Binance, Changpeng “CZ” Zhao, weist auf eine starke Verschiebung der relativen Bitcoin-Knappheit hin. Weltweit übersteigt die Anzahl der Dollarmillionäre die Gesamtzahl aller jemals existierenden BTC deutlich. In den USA alleine leben laut dem UBS Global Wealth Report etwa 23,6 Millionen Menschen mit siebenstelligem Vermögen, der weltweite Wert beträgt rund 57,5 Millionen.

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