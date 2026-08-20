Der Gründer der weltweit größten Krypto-Börse Binance, Changpeng “CZ” Zhao, weist auf eine starke Verschiebung der relativen Bitcoin-Knappheit hin. Weltweit übersteigt die Anzahl der Dollarmillionäre die Gesamtzahl aller jemals existierenden BTC deutlich. In den USA alleine leben laut dem UBS Global Wealth Report etwa 23,6 Millionen Menschen mit siebenstelligem Vermögen, der weltweite Wert beträgt rund 57,5 Millionen.
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