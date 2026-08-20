Die Krypto-Kurse drehen plötzlich ins Grüne. Bitcoin schnellt um 8 Prozent nach oben, Ethereum und Hyperliquid schaffen den doppelten Zuwachs. Das sind die Gründe.

Bitcoin vor 70.000 Dollar, Ethereum bricht aus: Die Krypto-Bullen sind zurück

Bitcoin vor 70.000 Dollar, Ethereum bricht aus: Die Krypto-Bullen sind zurück

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Ethereum verzeichnen überraschende Kursgewinne nach einer langen Seitwärtsphase. â³

Eine Ankündigung des US-Finanzministeriums könnte der Auslöser für die Rallye sein.

Krypto-Shorts in Höhe von 2,74 Milliarden US-Dollar wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert. â³

Donald Trump trifft sich mit Krypto-Führungskräften, um die Branche zu unterstützen. â³

Viele Krypto-Anleger dürften sich am heutigen Donnerstagmorgen verwundert die Augen reiben. Nach einer zähen Seitwärtsphase, die den gesamten bisherigen Sommer prägte, melden sich Bitcoin und der Altcoin-Sektor überraschend zurück. Die Krypto-Leitwährung klettert auf 69.000 US-Dollar, Ethereum auf 2.250 US-Dollar, was einen 17-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vortag bedeutet. Unter den Top-20-Altcoins findet sich mit Hyperliquid aber ein noch stärkerer Profiteur: Hyperliquid schnellt um beachtliche 22 Prozent nach oben und notiert nun bei 71 US-Dollar. Was steckt hinter der plötzlichen Rallye?

Ausgelöst wurde das Krypto-Comeback durch eine Ankündigung des US-Finanzministeriums am gestrigen Abend. Dieses reagierte auf die jüngsten Verwerfungen am Anleihemarkt und verdoppelte bereits am 9. September seine Buybacks für langlaufende US-Staatsanleihen. Anstelle von maximal zwei Milliarden US-Dollar wie bisher sollen künftig mindestens vier Milliarden US-Dollar pro Rückkaufoperation möglich sein.

Zuletzt war die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Dass im Zweifelsfall offenbar eine höhere Inflationsrate in Kauf genommen wird, um den Anstieg der langfristigen Zinsen zu bremsen, beflügelt neben Bitcoin und dem Krypto-Markt auch Edelmetalle. Der Goldpreis stieg noch am Mittwochabend über 4.500 US-Dollar, der Silberpreis über 67 US-Dollar.

2,74 Milliarden US-Dollar Krypto-Shorts liquidiert

Für Krypto-Bären bedeutet das zugleich einen der größten Rückschläge des laufenden Handelsjahres. In den zurückliegenden 24 Stunden beliefen sich die Short-Liquidationen nach Angaben von Coinglass insgesamt auf 2,74 Milliarden US-Dollar, wovon 1,42 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin und 1,13 Milliarden US-Dollar auf Ethereum entfallen.

Am gestrigen Abend traf sich zudem Donald Trump im Weißen Haus mit Führungskräften von Coinbase, Ripple, Gemini und anderen großen Krypto-Unternehmen. Seine Regierung wolle sich fortan stärker zugunsten der Branche positionieren und nach einer zeitnahen Verabschiedung des Clarity Acts im geopolitischen Rennen “China einen Schritt voraus” bleiben. In den vergangenen Monaten wurde eine Abstimmung über das Krypto-Gesetz im US-Senat mehrfach vertagt.

“Wir werden dafür sorgen, dass Amerika seine unangefochtene Führungsrolle behält – nicht nur bei Bitcoin und Kryptowährungen, sondern auch bei Technologien wie Prognosemärkten und künstlicher Intelligenz”, betonte der US-Präsident. Außerdem soll CFTC-Chef Michael Selig Hyperliquid “auf vollständig konforme und legale Weise” in die Vereinigten Staaten bringen.