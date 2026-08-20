Eben noch wackelte die 1 US-Dollarmarke, jetzt kann der XRP-Kurs stark zulegen. Diese Rolle spielen Donald Trump und die Ripple-Indexfonds.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Kurs steigt nach Treffen im Weißen Haus auf 1,13 US-Dollar.

Donald Trump fordert eine "faire Fassung" des Clarity Acts zur Förderung der Krypto-Industrie.

Ripple-CEO Garlinghouse äußert Optimismus über die Krypto-Zukunft in den USA. â³

US-Regierung erwägt den Kauf von Bitcoin und zeigt Engagement für Krypto-Innovation. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Noch vor wenigen Tagen drohte der XRP-Kurs nachhaltig unter die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar zu rutschen. Doch nun scheint das Unglück vorerst abgewendet: Nach einem Krypto-Treffen im Weißen Haus am gestrigen Mittwochabend, bei dem Donald Trump unter anderem Ripple-CEO Brad Garlinghouse empfing, steigt XRP schlagartig auf 1,13 US-Dollar, was einen Kurszuwachs von 12,4 Prozent gegenüber dem Vortag bedeutet. Die Ansagen des amtierenden US-Präsidenten hatten es in sich.

Unter anderem forderte Trump den Kongress auf, zeitnah eine “faire Fassung” des Clarity Acts zu verabschieden, weil dies den Weg für die nächste Krypto-Innovationswelle ebnen könne. Darüber hinaus erwäge die US-Regierung den Kauf “beträchtlicher Mengen an Bitcoin” und wolle sich fortan noch stärker zugunsten der Krypto-Industrie einsetzen.

Zuletzt kam es zu mehreren zeitlichen Verzögerungen beim US-Krypto-Gesetz, das auch der Ripple-CEO vehement befürwortet. Schon seit Jahren setzen er und seine Firma sich für eine transparentere Regulierung ein, die Krypto-Unternehmen und Finanzinstituten eine Geschäftstätigkeit in den USA erleichtern könnte. Der jahrelange Rechtsstreit um XRP mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hatte Ripple Labs bis 2025 beschäftigt.

Great to be back at the White House today alongside @realDonaldTrump, @SECPaulSAtkins, @ChairmanSelig and leaders across the crypto industry.



The big picture has never been clearer: 67 million Americans hold crypto today (that’s nearly 1 in 4!). Crypto isn't a fringe industry.… pic.twitter.com/fsyX1ZwG2a — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 20, 2026

In einem neuen X-Post gibt sich Garlinghouse optimistisch: “Das Gesamtbild war noch nie so klar: 67 Millionen Amerikaner besitzen heute Kryptowährungen (das ist fast jeder Vierte!). Kryptowährungen sind keine Randerscheinung mehr.” Außerdem wisse man in Washington, D.C., inzwischen sehr wohl, dass die Krypto-Wähler existieren. Die Zukunft sehe vielversprechend aus, vor allem aufgrund des “unglaubliche Engagements” dieses US-Präsidenten für Innovation und Führungsstärke im Krypto-Bereich.

Zusätzliche Unterstützung bekam der Ripple Coin von den XRP Spot ETFs, welche am vergangenen Handelstag insgesamt nach Angaben von SoSoValue Nettozuflüsse in Höhe von 2,35 Millionen US-Dollar verzeichneten. Mittlerweile halten die Indexfonds von Bitwise, Franklin, Canary Capital, 21Shares und Grayscale zusammengerechnet XRP im Wert von 1,01 Milliarden US-Dollar.