App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,30 T
Hyperliquid-Kurs69,90 0.22%
Bitcoin-Kurs67.043,73 -1.23%
Ethereum-Kurs2.099,69 -1.07%
XRP-Kurs1,18 -6.11%
BNB-Kurs598,85 0.15%
Hyperliquid-Kurs69,90 0.22%
Solana-Kurs82,42 -1.88%
TRON-Kurs0,286733 -2.16%
Dogecoin-Kurs0,073173 -4.23%
Cardano-Kurs0,177679 -4.17%
Zcash-Kurs657,57 -7.17%
Chainlink-Kurs9,69 -2.20%
Pi Network-Kurs0,077012 0.68%
Neue PCE-Daten 

US-Inflation bleibt hartnäckig: So reagiert der Bitcoin-Kurs

Die US-Inflation bleibt im Juli unverändert hoch. Was die neuen PCE-Daten für die Federal Reserve und den Bitcoin-Kurs bedeuten.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Gelddrucker als Symbol von Inflation

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Inflation in den USA bleibt im Juli unverändert hoch und nimmt Bitcoin zunächst einen möglichen Kurstreiber.

Eigentlich hatten die Ökonomen bei der US-Inflation mit einem leichten Rückgang gerechnet, aber die erhoffte Entspannung blieb vorerst aus. Der von der Federal Reserve besonders beachtete PCE-Preisindex ist im Juli gegenüber dem Vorjahresniveau um 3,7 Prozent gestiegen, was dem relativen Preisanstieg des Vormonats Juni im gleichen Zeitraum entspricht.

Auch bei der Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, gibt es keine Veränderungen. Sie verharrt weiter bei 3,3 Prozent und bleibt weiter deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve. Eine Fortsetzung des zuletzt beobachteten Rückgangs der Inflationsrate hätte den Druck auf die Notenbank reduziert und eine Lockerung der Geldpolitik einfacher gemacht. Angesichts der neuen Zahlen ist das jetzt aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Der PCE-Preisindex und die Kernrate bleiben im Juli auf dem Niveau des Vormonats I bea

Bitcoin-Kurs fällt leicht

Am Krypto-Markt hält sich die Reaktion dennoch in Grenzen. Bitcoin fiel unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen leicht ab, konnte die kurzzeitig unterschrittene Marke von 78.000 US-Dollar aber schnell wieder zurückerobern. Nach der starken Rallye der vergangenen Woche setzt die Krypto-Leitwährung ihre Konsolidierung damit zunächst fort, die gleichgebliebene Inflation nimmt BTC allerdings den kurzfristigen Kurstreiber.

Umso stärker richtet sich der Blick jetzt auf das Jackson Hole Meeting. Bereits morgen beginnt dort das das jährliche Wirtschaftssymposium der Federal Reserve. Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh eine Rede zur Geldpolitik der USA halten und wichtige Hinweise darauf liefern, wie die Notenbank den gleichgeblieben Preisdruck bewertet und welche Konsequenzen daraus für die kommenden Zinsentscheidungen entstehen könnten. Zuletzt blieb der Leitzins zwar unverändert, drei Mitglieder hatten allerdings bereits für eine Erhöhung um 25 Basispunkte gestimmt.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Stephan Livera
Stephan Livera im Interview“Bitcoin schlägt in 10 Jahren alles”: Steht die Kryptowährung erst am Anfang?
Bitcoin-Münze
On-Chain-AnalyseDroht Bitcoin nach der Euphorie jetzt die Ernüchterung?
Ethereum-Münze vor steigendem Chartbild
KursanalyseEthereum-Analyse: Darum müssen die Bullen den Trendwechsel bestätigen
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0,014959
20.24%
Jupiter
0,188901
3.55%
NEXO
0,715396
2.32%
Pi Network
0,077012
0.68%
Gate
6,77
0.58%
Pump.fun
0,004037
0.55%
World Liberty Financial
0,050102
0.40%
Hyperliquid
69,90
0.22%
BNB
598,85
0.15%
Ondo US Dollar Yield
0,976490
0.15%
Bitway
0,354008
-7.61%
Zcash
657,57
-7.17%
Pudgy Penguins
0,007826
-6.62%
Venice Token
14,48
-6.60%
Lighter
2,77
-6.53%
Ethena
0,119631
-6.40%
Pepe
0,000003
-6.32%
Sui
0,639505
-6.22%
XRP
1,18
-6.11%
Stellar
0,154927
-5.81%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren