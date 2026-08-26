Die US-Inflation bleibt im Juli unverändert hoch. Was die neuen PCE-Daten für die Federal Reserve und den Bitcoin-Kurs bedeuten.

US-Inflation bleibt hartnäckig: So reagiert der Bitcoin-Kurs

US-Inflation bleibt hartnäckig: So reagiert der Bitcoin-Kurs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Inflation bleibt hartnäckig, PCE-Preisindex steigt um 3,7 Prozent im Juli. â³

Bitcoin reagiert leicht negativ, erobert jedoch schnell die Marke von 78.000 US-Dollar zurück.

Blick auf das bevorstehende Jackson Hole Meeting der Federal Reserve. â³

Fed-Chef Warsh wird wichtige Hinweise zur Geldpolitik und Zinsentscheidungen geben. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Eigentlich hatten die Ökonomen bei der US-Inflation mit einem leichten Rückgang gerechnet, aber die erhoffte Entspannung blieb vorerst aus. Der von der Federal Reserve besonders beachtete PCE-Preisindex ist im Juli gegenüber dem Vorjahresniveau um 3,7 Prozent gestiegen, was dem relativen Preisanstieg des Vormonats Juni im gleichen Zeitraum entspricht.

Auch bei der Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, gibt es keine Veränderungen. Sie verharrt weiter bei 3,3 Prozent und bleibt weiter deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve. Eine Fortsetzung des zuletzt beobachteten Rückgangs der Inflationsrate hätte den Druck auf die Notenbank reduziert und eine Lockerung der Geldpolitik einfacher gemacht. Angesichts der neuen Zahlen ist das jetzt aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Der PCE-Preisindex und die Kernrate bleiben im Juli auf dem Niveau des Vormonats I bea

Bitcoin-Kurs fällt leicht

Am Krypto-Markt hält sich die Reaktion dennoch in Grenzen. Bitcoin fiel unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen leicht ab, konnte die kurzzeitig unterschrittene Marke von 78.000 US-Dollar aber schnell wieder zurückerobern. Nach der starken Rallye der vergangenen Woche setzt die Krypto-Leitwährung ihre Konsolidierung damit zunächst fort, die gleichgebliebene Inflation nimmt BTC allerdings den kurzfristigen Kurstreiber.

Umso stärker richtet sich der Blick jetzt auf das Jackson Hole Meeting. Bereits morgen beginnt dort das das jährliche Wirtschaftssymposium der Federal Reserve. Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh eine Rede zur Geldpolitik der USA halten und wichtige Hinweise darauf liefern, wie die Notenbank den gleichgeblieben Preisdruck bewertet und welche Konsequenzen daraus für die kommenden Zinsentscheidungen entstehen könnten. Zuletzt blieb der Leitzins zwar unverändert, drei Mitglieder hatten allerdings bereits für eine Erhöhung um 25 Basispunkte gestimmt.