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Stephan Livera im Interview 

“Bitcoin schlägt in 10 Jahren alles”: Steht die Kryptowährung erst am Anfang?

Bitcoin meldet sich eindrucksvoll zurück und begeistert Anleger mit einem Kurssprung. Gegenüber BTC-ECHO erklärt Stephan Livera, warum er bei der Kryptowährung Nr. 1 langfristig noch ein extremes Aufwärtspotenzial sieht.

Tobias Zander
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Stephan Livera

Beitragsbild: Livera I Shutterstock

 | Im Interview mit BTC-ECHO enthüllt Stephan Livera seine Bitcoin-Perspektive

Erstmals seit Anfang Mai hat der Bitcoin-Kurs am gestrigen Dienstag die 80.000 US-Dollarmarke durchbrochen. Die in der Vorwoche angekündigte Ausweitung von Buybacks langlaufender US-Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium beflügelt die Fantasie der Anleger. Viele erfahrene Hodler ließen sich aber auch zuvor kaum beeindrucken vom Bärenmarkt, fiel dieser doch vergleichsweise mild aus. Stephan Livera, Bitcoin-Podcaster und Moderator auf BTC-Konferenzen, war bereits 2014 mit von der Partie. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich in schwierigen Marktphasen besonders attraktive Einstiegschancen bieten. Zudem verrät der Australier, wie sich Leverage strategisch geschickt einsetzen lässt – und gibt eine extrem bullishe Bitcoin-Prognose ab.

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