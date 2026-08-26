Erstmals seit Anfang Mai hat der Bitcoin-Kurs am gestrigen Dienstag die 80.000 US-Dollarmarke durchbrochen. Die in der Vorwoche angekündigte Ausweitung von Buybacks langlaufender US-Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium beflügelt die Fantasie der Anleger. Viele erfahrene Hodler ließen sich aber auch zuvor kaum beeindrucken vom Bärenmarkt, fiel dieser doch vergleichsweise mild aus. Stephan Livera, Bitcoin-Podcaster und Moderator auf BTC-Konferenzen, war bereits 2014 mit von der Partie. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich in schwierigen Marktphasen besonders attraktive Einstiegschancen bieten. Zudem verrät der Australier, wie sich Leverage strategisch geschickt einsetzen lässt – und gibt eine extrem bullishe Bitcoin-Prognose ab.
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