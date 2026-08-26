Tech-Aktien und ganze Themenportfolios lassen sich künftig direkt in der eigenen Wallet halten. Bitwise verbindet dafür klassische Investments mit der Blockchain-Technologie.

Tech-Aktien landen im Krypto-Wallet – mit einem entscheidenden Vorteil

Tech-Aktien landen im Krypto-Wallet – mit einem entscheidenden Vorteil

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitwise startet Automated Token Portfolios (ATPs) für tokenisierte Aktien. â³

Anleger behalten ihre Vermögenswerte in der eigenen Wallet und vermeiden Fondsmanager. â³

Die Portfolios umfassen Themen wie die Magnificent Seven und Robotik.

Nutzung erfordert eine Methodikgebühr von 0,15 Prozent, zusätzliche Kosten sind möglich. â³

Bitwise hat mit den Automated Token Portfolios, kurz ATPs, ein neues Produkt für tokenisierte Aktien gestartet. Damit können berechtigte Anleger außerhalb der USA vorgefertigte Aktienportfolios automatisch nachbilden und regelmäßig neu gewichten lassen. Die zugrunde liegenden Aktien werden dabei als Token über Coinbase abgebildet und verbleiben währenddessen in der eigenen Wallet des Investors.

Today, Bitwise is launching Automated Token Portfolios (ATPs): institutionally designed model portfolios for tokenized stocks that live directly in your crypto wallet—powered by @Coinbase Tokenized Stocks.



Bitwise designs the model, you hold the tokenized stocks in your own… pic.twitter.com/MMebg9XPRw — Bitwise (@Bitwise) August 25, 2026

Zum Start konzentriert sich Bitwise auf mehrere Themenbereiche: Dazu gehören die Magnificent Seven zusammen mit SpaceX sowie Portfolios rund um Robotik und führende KI-Unternehmen. Für die Nutzung fällt eine Methodikgebühr von 0,15 Prozent an, Handels- und Plattformkosten kommen separat hinzu.



Bitwise bringt Krypto und Aktien zusammen

Der zentrale Unterschied zu klassischen Fonds liegt in der Verwahrung. Anleger müssen ihre Vermögenswerte nicht an einen Fondsmanager übertragen, sondern behalten die tokenisierten Aktien in ihrer eigenen Wallet. Die Portfolios folgen festen Regeln von Bitwise und können auf dieser Basis automatisch angepasst werden.

Da die Token in der eigenen Wallet liegen, können sie je nach Protokoll beispielsweise als Sicherheit für Kredite genutzt oder verliehen werden – solche Anwendungen bringen allerdings zusätzliche DeFi-Risiken mit sich.

“Über ein Jahrhundert lang bedeutete der Erwerb eines professionellen Anlagemodells, sein Vermögen einem Fonds anzuvertrauen. Mit ATPs können Sie Ihr Vermögen weiterhin selbst verwalten, und das Anlagemodell kommt zu Ihnen“, so Matt Hougan, CIO von Bitwise.

Mit den ATPs versucht Bitwise nun, klassische Aktienstrategien stärker mit Blockchain-Infrastruktur zu verbinden. Statt einzelne tokenisierte Aktien selbst auszuwählen, können Anleger ganze Themenportfolios automatisiert abbilden, ohne dabei die Kontrolle über die Verwahrung abzugeben. Das Angebot richtet sich zunächst allerdings nur an berechtigte Nutzer außerhalb der USA.