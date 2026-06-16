Nach dem spektakulären SpaceX-Börsengang steigt die SPCX-Aktie immer weiter. Warum Krypto-Anleger derzeit das Nachsehen haben.

SpaceX-Aktie kennt kein Halten: Schickt Elon Musk den Krypto-Markt auf Talfahrt?

SpaceX-Aktie kennt kein Halten: Schickt Elon Musk den Krypto-Markt auf Talfahrt?

Nur wenige Tage nach dem größten Börsengang der Geschichte vermeldet das Raumfahrtunternehmen SpaceX bereits die erste große Übernahme. So will man die KI-Programmierplattform Cursor im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von beachtlichen 60 Milliarden US-Dollar übernehmen – eine der größten Akquisitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz überhaupt. Unterdessen kennt der SpaceX-Aktienkurs kein Halten und steht aktuell bei rund 210 US-Dollar, was einem Zuwachs von 30 Prozent seit dem IPO entspricht.

Die wertvollsten Assets der Welt I Quelle: companiesmarketcap

Aufgrund einer Gesamtbewertung von 2,73 Billionen US-Dollar überholte das 2002 von Elon Musk gegründete Unternehmen nun Amazon und wird derzeit als siebtwertvollstes Asset der Welt gehandelt. Allerdings erwirtschaftet SpaceX weitaus weniger Gewinn als ähnlich bewertete Technologiegiganten, denn der Umsatz stieg 2025 zwar von 14,02 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 18,67 Milliarden US-Dollar, aber zugleich verzeichnete SpaceX einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden US-Dollar.

Wie nachhaltig der Hype um die Weltraumaktie ist, bleibt auch aus diesem Grund abzuwarten. Für Krypto-Anleger stellt er aktuell jedenfalls ein Problem dar, konkurrieren beide Bereiche doch stark um die Aufmerksamkeit der Anleger. Gerade im Retail-Bereich dominiert das Geschehen rund um den Mega-IPO weiterhin die Schlagzeilen.

Finanzanalyst Geoffrey Kendrick von Standard Chartered erkennt im SpaceX-Börsengang eine mögliche Ursache für die jüngste Krypto-Schwäche, denn einige ETF-Anleger könnten BTC verkauft haben, um Cash für SpaceX freizumachen. Beweisen lässt sich das nicht, doch die zeitliche Überschneidung ist auffällig.

Zudem sorgen neue Indexregeln von Nasdaq und FTSE Russell dafür, dass Mega-IPOs schneller in wichtige Leitindizes aufgenommen werden können und Kapital, das in SpaceX fließt, fehlt kurzfristig an anderer Stelle. Für Bitcoin und Co. ist das zumindest kurzfristig ein Problem, weil der Markt nun gegen ein neues, populäres starkes Narrativ konkurriert. Dennoch gibt es erste Anzeichen, dass der Bärenmarkt bald vorbei sein könnte.