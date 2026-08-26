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Krypto-Betrug mit Kylie Jenner: Tausende Wallets greifen beim Coin zu

Hacker haben offenbar die enorme Reichweite von Kylie Jenner genutzt, um einen Memecoin zu bewerben. Kurz darauf brach der Kurs des Tokens massiv ein.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Kylie Jenner

Beitragsbild: picture alliance

 | Memecoins sind hoch spekulativ

Der X-Account von Kylie Jenner ist offenbar gehackt und anschließend zur Bewerbung eines neu gestarteten Memecoins genutzt worden. Jenner gehört zu den bekanntesten US-Reality-TV-Stars und erreicht auf X mehr als 39,5 Millionen Follower. Über ihren Account erschienen Beiträge zu einem Solana-Token namens “kylie”, darunter ein Verweis auf ein Pump.fun-Profil sowie die Adresse des Coins. Wenig später verschwanden die Beiträge wieder.

Der Token reagierte innerhalb kürzester Zeit. Seine Marktkapitalisierung stieg zunächst auf rund 1,19 Millionen US-Dollar, bevor sie anschließend um etwa 68 Prozent einbrach. Rund 3.700 Wallets hielten den Memecoin zu diesem Zeitpunkt.

Krypto-Betrug über prominente X-Accounts

Schon die Beiträge selbst sorgten für Aufmerksamkeit: Einer erreichte rund 50.000 Aufrufe, ein weiterer etwa 33.000, bevor beide gelöscht wurden. Nutzer aus der Krypto-Community vermuteten aufgrund des ungewohnten Tons früh, dass Jenners Account kompromittiert worden sein könnte.

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Nach dem ersten Kursanstieg tauchten weitere Memecoins mit Bezug zu Kylie Jenner auf Solana auf. Einer dieser Nachahmer erreichte ebenfalls eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Million US-Dollar bei einem Handelsvolumen von 6,72 Millionen US-Dollar. Andere der neu erstellten Token kamen lediglich auf Bewertungen zwischen rund 29.800 und 370.300 US-Dollar.

Die Masche ist nicht neu: Im Juli wurden bereits die X-Accounts von SpaceX und Starlink übernommen und zur Bewerbung eines Tokens namens SCATMAN genutzt. Wenige Wochen später traf es auch den Account von Robinhood-CEO Vlad Tenev, wobei der Angreifer mit dem darüber beworbenen “Vladhood”-Token rund 1,2 Millionen US-Dollar erzielte.

Vor allem bei neu gestarteten Memecoins können prominente Namen und eine hohe Reichweite innerhalb weniger Minuten große Summen anziehen. Ein tatsächlicher Bezug der beworbenen Token zu den jeweiligen Personen ist dadurch jedoch nicht gegeben. Memecoins gelten generell als hochspekulativ, da Kurse stark schwanken können und bei jungen Token häufig nur wenig Liquidität vorhanden ist.

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