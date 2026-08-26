Blockchain hält immer stärker Einzug in das klassische Bankensystem. In den USA soll dafür ab 2027 ein landesweites Netzwerk an den Start gehen.

Blockchain für Amerikas Banken: 39 Verbände schließen sich zusammen

Blockchain für Amerikas Banken: 39 Verbände schließen sich zusammen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… 39 Bankenverbände in den USA gründen die BankChain Alliance für ein landesweites Blockchain-Netzwerk. â³

Geplante Plattform soll 2027 starten und neue digitale Zahlungsdienste ermöglichen.

Ziel ist die Verbindung mit bestehenden Blockchains und die Beteiligung von Banken aus dem ganzen Land. â³

Herausforderungen wie technische Umsetzung und Finanzierung müssen bis zum Start geklärt werden.

In den USA wollen 39 bundesstaatliche Bankenverbände gemeinsam ein landesweites Blockchain-Netzwerk aufbauen. Dafür haben sie die BankChain Alliance gegründet, deren Plattform 2027 starten soll. Über das Netzwerk sollen Banken unter anderem tokenisierte Einlagen, Stablecoins, automatisierte Abwicklungen und neue digitale Zahlungsdienste anbieten können. Die beteiligten Verbände vertreten nach Angaben der Initiative Tausende Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten.

BankChain soll nicht als abgeschottetes System funktionieren, sondern mit anderen Blockchains verbunden werden können. Banken aus dem ganzen Land sollen sich an dem Netzwerk beteiligen und Eigentumsanteile erwerben können.

Blockchain erreicht das US-Bankensystem

Erst im Juni kündigte The Clearing House eine eigene On Chain-Initiative an, die unter anderem von JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, BNY und Wells Fargo unterstützt wird. Geplant ist eine Infrastruktur, über die tokenisierte Bankeinlagen zwischen Finanzinstituten abgewickelt und mit bestehenden Zahlungssystemen verbunden werden können.

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Tokenisierte Einlagen unterscheiden sich dabei von klassischen Stablecoins. Sie stellen einen direkten Anspruch gegenüber einer bestimmten Bank dar und bleiben damit Teil des klassischen Bankgeldsystems. Für Banken eröffnet die Blockchain-Technologie die Möglichkeit, Zahlungen programmierbar zu gestalten und rund um die Uhr abzuwickeln, ohne dass Kundengelder dafür aus der eigenen Bilanz verschwinden müssen.

Auch Regional- und kleinere Community-Banken arbeiten bereits an ähnlichen Lösungen. Über das Netzwerk Cari beteiligten sich bis Juli mehr als 30 Banken an einer entsprechenden Infrastruktur.

So entstehen in den USA mehrere Blockchain-Netzwerke, über die Banken klassische Einlagen und Zahlungsströme auf die Blockchain bringen wollen. BankChain hebt sich vor allem durch seinen landesweiten Anspruch und die Beteiligung von 39 Bankenverbänden ab. Bis zum geplanten Start 2027 müssen allerdings noch einige Fragen geklärt werden, darunter die technische Umsetzung sowie die Finanzierung und Governance des Netzwerks.