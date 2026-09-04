Der Privacy-Coin Zcash (ZEC) durchbricht erstmals in seiner Geschichte die 1.000 US-Dollarmarke. So könnte es für den ZEC-Kurs jetzt weitergehen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash erreicht mit einem Kursanstieg von 20 Prozent erstmals über 1.000 US-Dollar. â³

Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 17 Milliarden US-Dollar, während die Volatilität steigt. â³

Zcash meldet sich mit einer der spektakulärsten Krypto-Rallyes des Jahres zurück. Binnen 24 Stunden sprang der ZEC-Kurs um rund 20 Prozent und überschritt erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar. Auf Monatssicht steht damit inzwischen ein Plus von rund 94 Prozent zu Buche, auf Jahressicht sogar mehr als 2.300 Prozent. Entsprechend heftig traf die Bewegung viele Marktteilnehmer auf der falschen Seite. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden ZEC-Positionen im Wert von rund 36,6 Millionen US-Dollar liquidiert.

Zugleich kletterte das Open Interest bei ZEC-Futures auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Auch fundamental erhielt der Privacy Coin zuletzt neue Impulse, nachdem Grayscales Zcash Spot ETF Ende August an der NYSE Arca startete. Aber wie viel Luft bleibt nach diesem Anstieg noch nach oben? Das verrät euch diese technische Analyse.

ZCash in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 842,03 und 1.029,22 US-Dollar (Hoch/Tief der letzten sechs 4h-Candles). Aktuell schließt Zcash bei 1.003,10 US-Dollar und liegt damit rund 18,63 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages (845,59 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 17 Milliarden US-Dollar.

Der Zcash-Kurs notiert weiterhin klar oberhalb des EMA-20 bei 891,83 US-Dollar und hat nach der zwischenzeitlichen Korrektur auf 945,45 US-Dollar bereits wieder höhere Hochs ausgebildet. Auf der Unterseite dienen damit zunächst 945,45 US-Dollar und anschließend das Fibonacci-Level bei 821,24 US-Dollar als wichtige Unterstützungen. Nach oben rücken dagegen die Bollinger-Zone um 999,19 US-Dollar sowie das Tageshoch bei 1.029,22 US-Dollar in den Fokus. Solange ZEC oberhalb des EMA-20 bleibt, spricht das kurzfristige Chartbild weiterhin für die Bullen.

Auch die Momentum-Indikatoren stützen dieses Bild, wenngleich erste Überhitzungssignale sichtbar werden. Der RSI liegt mit 72,12 bereits im überkauften Bereich, während das anziehende MACD-Histogramm den aktuellen Aufwärtsdruck bestätigt. Zugleich deutet die Bollinger-Bandbreite von rund 255,86 US-Dollar auf eine deutlich erhöhte Volatilität hin. Zcash befindet sich damit in einer dynamischen Ausbruchsphase, in der starke Kursbewegungen in beide Richtungen wahrscheinlicher werden.

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Kurzfristige Zcash-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für Zcash neutral bis bullish. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings müssen Anleger angesichts der hohen Volatilität mit schnellen Kursbewegungen rechnen. Auf der Unterseite bilden 945,45 US-Dollar und die Fibonacci-Zone bei 821,24 US-Dollar die wichtigsten Unterstützungen, während auf der Oberseite zunächst 999,19 US-Dollar und anschließend das Tageshoch bei 1.029,22 US-Dollar überwunden werden müssen.

Ein stabiler Tagesschluss oberhalb von 1.029,22 US-Dollar würde das bullishe Szenario bestätigen und den Weg für eine Fortsetzung der Rallye öffnen. Fällt ZEC dagegen unter 945,45 US-Dollar zurück, würde das Risiko einer stärkeren Korrektur deutlich steigen. In diesem Fall rückt die Fibonacci-Unterstützung bei 821,24 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Fokus.

Neutrales Szenario (40 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Am wahrscheinlichsten ist derzeit eine Konsolidierung zwischen 900 und 1.050 US-Dollar. Dafür müsste ZEC oberhalb des EMA-20 bei 891,83 US-Dollar bleiben, während sich der RSI zwischen 60 und 75 stabilisiert. Wichtige Marken sind das obere Bollinger-Band bei 999,19 US-Dollar und die Fibonacci-Zone um 821,24 US-Dollar. Ein Anstieg über etwa 1.060 US-Dollar würde das Szenario zunehmend infrage stellen.

Bullishes Szenario (35 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Bei einer Fortsetzung der Rallye könnte Zcash zunächst 1.050 US-Dollar überwinden und anschließend bis in Richtung 1.400 US-Dollar steigen. Entscheidend wäre ein stabiler Tagesschluss über 1.029,22 US-Dollar, idealerweise begleitet von einem RSI über 70 und steigenden Handelsvolumina. Ein Rückfall unter rund 960 US-Dollar würde dieses Szenario deutlich schwächen.

Bearishes Szenario (25 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Fällt ZEC unter die Unterstützung bei 945,45 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur. Rutscht zugleich der RSI unter 50 und wird der EMA-20 bei 891,83 US-Dollar klar unterschritten, könnte zunächst die Fibonacci-Zone um 821,24 US-Dollar angesteuert werden. Im weiteren Verlauf wäre ein Rückgang in den Bereich zwischen 720 und 820 US-Dollar möglich.