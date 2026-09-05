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Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar – Wale warten ab

Bitcoin fällt unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Die Wale üben sich derzeit in Geduld – und warten auf die große Rallye am Krypto-Markt.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin fällt zum Tagesstart knapp unter 80.000 US-Dollar

Der Krypto-Markt startet mit angezogener Handbremse in den Tag. Bitcoin verliert auf Tagessicht 1,6 Prozent und fällt knapp unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Trotz des Rückgangs steht auf Wochensicht ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung gibt um 1,2 Prozent nach, der Fear & Greed Index liegt unverändert im Bereich “Greed”.

Bei den Altcoins zeigt sich ein ähnliches Bild. Ethereum fällt um rund zwei Prozent auf 2.400 US-Dollar. XRP rutscht mit einem Minus von drei Prozent auf 1,40 US-Dollar zurück. Damit stehen die größten Kryptowährungen zum Tagesstart überwiegend unter Verkaufsdruck.

Bitcoin-Wale halten sich mit Verkäufen zurück

Onchain-Daten von Analysedienst CryptoQuant zeigen allerdings bislang keine größeren Gewinnmitnahmen durch Bitcoin-Großanleger. Die Exchange Whale Ratio, die den Anteil großer Bitcoin-Transaktionen an den gesamten Börsenzuflüssen misst, ist auf 0,39 gefallen. Damit stammt ein geringerer Anteil der Bitcoin-Zuflüsse an Krypto-Börsen von Walen als zuvor. “Obwohl die Zahl der Anleger im Gewinn gestiegen ist, gibt es bislang keine eindeutigen Anzeichen für umfangreiche Gewinnmitnahmen oder erheblichen Verkaufsdruck durch Wale”, so CryptoQuant.

Auch weitere Daten sprechen laut CryptoQuant für eine Konsolidierung. Anleger verkaufen ihre Bitcoin derzeit im Durchschnitt ungefähr zu ihrem ursprünglichen Kaufpreis, größere Gewinnmitnahmen bleiben aus. Die realisierten Gewinne sind zudem zuletzt deutlich zurückgegangen.

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