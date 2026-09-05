Das Warten hat sich gelohnt: Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt deutlich gestiegen. Der Krypto-Space spekuliert bereits auf einen “Superzyklus” – zu früh?

Krypto pumpt wieder: Kommt jetzt der “Superzyklus”?

Krypto pumpt wieder: Kommt jetzt der “Superzyklus”?

Kaum zieht Bitcoin wieder an, hallt auch schon der Begriff “Superzyklus” durch die Krypto-Kanäle. Klar: Die Zeit ist mal wieder besonders reif, die Zeichen stehen besonders günstig, auf den Markt schwappt eine gigantische Welle zu. So zumindest der Tenor in der Krypto-Influencer-Szene. Nach Monaten des Stillstands ist das für leidgeplagte Hodler Musik in den Ohren. Und tatsächlich: Mit einem Kursplus von 25 Prozent im Monatsvergleich scheint Bitcoin aus seiner Lethargie endlich erwacht. Ein Blick in die Geschichte dämpft die aktuelle Euphorie aber etwas.

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