Privacy Coins kennen derzeit nur eine Richtung. Nach Zcash schaltet nun auch Dash einen Gang hoch.

Dash hebt ab – geht die Rallye jetzt erst richtig los?

Dash hebt ab – geht die Rallye jetzt erst richtig los?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Dash verzeichnet einen Kursanstieg von 25 Prozent innerhalb eines Tages und 75 Prozent in der Woche. â³

Die charttechnische Analyse zeigt einen klaren Aufwärtstrend mit wichtigen Marken für Käufer und Verkäufer. â³

Der Privacy Coin Dash erlebt aktuell einen Höhenflug. Auf Tagessicht legt der Kurs satte 25 Prozent zu, das Wochenplus summiert sich damit auf 75 Prozent. Während Bitcoin und der Krypto-Markt heute insgesamt leichte Verluste hinnehmen, scheint sich die Rallye bei den Privacy Coins noch weiter fortzusetzen. Der größte Vertreter Zcash durchbrach erst jüngst wieder die Marke von 1.000 US-Dollar.

Dash is back on the radar $DASH is up more than 85% since mid August, with another sharp move on September 4th.



So what’s driving it?



I don’t think there’s just one reason. A few things seem to be lining up at the same time.



First, the broader privacy coin narrative. Zcash… pic.twitter.com/FmzBKAEmLH — Julian (@Julian_defi) September 5, 2026

Dash bestätigt den Aufwärtstrend

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Dash weiter stark. Mit rund 68 US-Dollar notiert Dash deutlich oberhalb des EMA-20 bei 53,48 US-Dollar und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig setzt der Kurs die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs fort.

Die erste wichtige Unterstützung liegt bei 62,55 US-Dollar. Auf der Oberseite rückt zunächst das Tageshoch bei 73,80 US-Dollar in den Blick. Gelingt ein Ausbruch darüber, könnte anschließend die Marke von 80 US-Dollar angelaufen werden.

Rallye läuft heiß

Die Dynamik der vergangenen Tage spiegelt sich inzwischen auch in den Indikatoren wider. Mit einem RSI von rund 78 Punkten bewegt sich Dash im überkauften Bereich. Gleichzeitig steigt das Momentum weiter an, was die Stärke der laufenden Bewegung unterstreicht.

Die Bollinger-Bänder haben sich deutlich ausgeweitet und signalisieren eine hohe Volatilität. Nach dem kräftigen Anstieg bleibt das Risiko größerer Kursschwankungen entsprechend erhöht.

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Diese Marken werden jetzt wichtig

Kurzfristig bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Solange Dash oberhalb der Unterstützung bei 62,55 US-Dollar notiert, behalten die Käufer die Kontrolle. Ein Ausbruch über 73,80 US-Dollar könnte die Rally bis in den Bereich zwischen 80 und 95 US-Dollar verlängern. Fällt der Kurs dagegen unter 62,55 US-Dollar zurück, dürfte zunächst die Zone um 55 US-Dollar in den Fokus rücken.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent dürfte Dash zunächst zwischen 62 und 75 US-Dollar konsolidieren. Voraussetzung ist, dass sich der RSI etwas abkühlt und die Unterstützung oberhalb von 62,55 US-Dollar hält.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario besitzt derzeit eine Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent. Ein Tagesschluss oberhalb von 73,80 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 80 bis 95 US-Dollar freimachen.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent bleibt nach der steilen Rally auch ein Rücksetzer möglich. Bricht Dash unter 62,55 US-Dollar, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 55 US-Dollar ausweiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.