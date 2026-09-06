App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,33 T
Hyperliquid-Kurs76,92 4.78%
Bitcoin-Kurs68.660,71 0.12%
Ethereum-Kurs2.144,23 1.45%
XRP-Kurs1,22 0.11%
BNB-Kurs644,94 -1.86%
Hyperliquid-Kurs76,92 4.78%
Solana-Kurs91,93 3.87%
TRON-Kurs0,288311 0.54%
Dogecoin-Kurs0,077062 2.41%
Cardano-Kurs0,188538 1.46%
Zcash-Kurs1.011,76 16.02%
Chainlink-Kurs10,64 4.01%
Pi Network-Kurs0,081929 -0.78%
Erst der Anfang? 

4 Millionen Transaktionen: KI-Agenten setzen auf XRP

Auf dem XRP Ledger haben KI-Agenten bereits mehr als vier Millionen Transaktionen ausgeführt. Wird Ripple zum KI-Ökosystem?

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine XRP-Münze vor blauem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | KI-Agenten nutzen das XRP Ledger für automatisierte Zahlungen

Das XRP Ledger entwickelt sich zunehmend zur Drehscheibe für Zahlungen von KI-Agenten. Inzwischen wurden laut Onchain-Daten über vier Millionen Transaktionen registriert, die von autonomen Software-Agenten ausgeführt wurden. XRP oder der Ripple-Stablecoin RLUSD werden dabei genutzt, um digitale Dienste wie Marktanalysen, Krypto-Daten oder API-Zugänge zu erhalten.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Die Grafik zeigt einen Bullen, neben einer Ethereum-Münze und einen grünen, nach oben gerichteten Pfeil. Es soll steigende ETH-Kurse signalisieren
FundamentalcheckEthereum-Comeback: Ist ETH nach dem Bärenmarkt zu billig?
Eine Bitcoin-Münze auf einem Chart
Marktupdate Bitcoin tritt auf der Stelle – Zcash zieht davon
Coinbase-Chef Armstrong neben Vlad Tenev von Robinhood.
Ein Vergleich der GigantenRobinhood Chain vs. Base: Wer gewinnt den Kampf um Wall Street?
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Arbitrum
0,164843
43.04%
Jupiter
0,232646
21.59%
Zcash
1.011,76
16.02%
NEAR Protocol
2,13
12.28%
Uniswap
5,97
9.58%
Internet Computer
2,39
6.40%
Polkadot
0,835327
6.12%
Ethena
0,149046
5.88%
Sky
0,061407
5.79%
Worldcoin
0,359737
5.08%
Aster
0,664542
-5.95%
Pons
0,757706
-4.64%
Lighter
3,93
-2.86%
​​Stable
0,024207
-2.83%
Venice Token
14,62
-2.74%
Algorand
0,081744
-2.41%
Monero
455,53
-2.17%
Official Trump
2,01
-2.08%
BNB
644,94
-1.86%
Dash
58,72
-1.49%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren