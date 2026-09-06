4 Millionen Transaktionen: KI-Agenten setzen auf XRP

Das XRP Ledger entwickelt sich zunehmend zur Drehscheibe für Zahlungen von KI-Agenten. Inzwischen wurden laut Onchain-Daten über vier Millionen Transaktionen registriert, die von autonomen Software-Agenten ausgeführt wurden. XRP oder der Ripple-Stablecoin RLUSD werden dabei genutzt, um digitale Dienste wie Marktanalysen, Krypto-Daten oder API-Zugänge zu erhalten.
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