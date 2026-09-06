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Wachsender Milliardenmarkt 

Vor Ethereum: Solana führt bei RWA-Zuflüssen

Immer mehr tokenisierte Vermögenswerte landen auf Solana. Die Blockchain verzeichnete zuletzt höhere Zuflüsse als Ethereum.

Moritz Draht
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Eine Solana-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana führt derzeit bei den RWA-Zuflüssen

Staatsanleihen, Fonds und andere klassische Vermögenswerte finden zunehmend ihren Weg auf die Blockchain. Besonders viel neues Kapital strömt derzeit auf Solana. Innerhalb von 30 Tagen verzeichnete das Netzwerk Nettozuflüsse bei Real World Assets (RWA) von 348 Millionen US-Dollar, wie Daten von RWA.xyz zeigen.

Damit führt Solana die Zuflüsse unter den großen Blockchains an. Der RWA-Wert auf der Highspeed-Blockchain stieg innerhalb von 30 Tagen um 11 Prozent. Zum Vergleich: Auf Stellar waren es 5 Prozent, bei Ethereum lediglich 0,77 Prozent. Das XRP Ledger verzeichnete dagegen einen Rückgang von 5 Prozent.

Solana verwaltet RWA in Milliardenhöhe

Insgesamt beläuft sich der Wert der auf Solana abgebildeten Real World Assets inzwischen auf über 4 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Adressen, die solche Vermögenswerte halten, ist innerhalb eines Monats um rund 18 Prozent deutlich gestiegen.

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Das RWA-Angebot auf Solana umfasst inzwischen auch Produkte großer Vermögensverwalter. BlackRock ist mit seinem tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL vertreten, Franklin Templeton mit BENJI und VanEck mit VBILL. Hinzu kommen die Produkte USDY und OUSG von Ondo Finance, die Anlegern Zugang zu tokenisierten US-Staatsanleihen und weiteren kurzfristigen Vermögenswerten ermöglichen.

Auch abseits von Solana nimmt die Tokenisierung klassischer Vermögenswerte Fahrt auf. Besonders deutlich zeigt sich das bei tokenisierten Aktien, deren Marktwert sich binnen eines Jahres mehr als verfünffacht hat. Mehr dazu hier: Boom bei tokenisierten Aktien: Handelsvolumen verdoppelt sich

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