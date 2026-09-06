Auf Ethereum hat sich als Infrastruktur für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte weiterentwickelt. Beim wichtigsten Ertragsindikator geht die Entwicklung allerdings in die andere Richtung. Wie günstig ist ETH wirklich?

Ethereum-Comeback: Ist ETH nach dem Bärenmarkt zu billig?

Ethereum-Comeback: Ist ETH nach dem Bärenmarkt zu billig?

Die letzten Monate hatte der Krypto-Markt mit einer pessimistischen Marktstimmung und immer weiter fallenden Kursen zu kämpfen. Die jüngste Aufwärtsbewegung verschaffte nun erstmals seit den Höchstständen von vor einem Jahr eine Verschnaufpause für die Anleger. Zudem wurde das letzte lokale Hoch aus April diesen Jahres gebrochen. Bei vielen Anlegern keimt daher gerade die Hoffnung auf, dass der Strukturbruch eine Bestätigung findet und das Ende des Bärenmarktes einläutet. Von dem alten Allzeithoch bei 4.946 US-Dollar aus dem August 2025 ist der ETH-Kurs allerdings noch etwa 50 Prozent entfernt. Vor zwei Monaten kostete ein Ether sogar nur 1.500 US-Dollar und stand damit knapp 70 Prozent unter dem Höchststand. Das wirft die Frage auf, ob ETH nach dem Bärenmarkt möglicherweise zu niedrig bewertet ist, oder hinter dem schwachen Kurs auch eine schwache Entwicklung des Ethereum-Ökosystems steckt.

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