Mit Robinhood Chain bekommt Base einen Konkurrenten, der auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussieht. Hinter beiden Netzwerken steht eine große US-Handelsplattform, beide bauen auf Ethereum auf und beide wollen klassische Finanzprodukte mit der Blockchain verbinden. Schaut man etwas tiefer rein, gehen Coinbase und Robinhood aber dennoch unterschiedliche Wege. Base bringt bereits ein riesiges Krypto-Ökosystem mit, während Robinhood seine Chain viel stärker rund um Aktien, Real-World-Assets und Trading aufzieht. Doch welche Plattform setzt sich am Ende durch?
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