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Ein Vergleich der Giganten 

Robinhood Chain vs. Base: Wer gewinnt den Kampf um Wall Street?

Robinhood Chain ist erst seit Juli am Start, legt aber bereits ordentlich Tempo vor. Im Vergleich mit Base zeigt sich, wie schnell das Netzwerk wächst – und wo Coinbase noch klar voraus ist.

Louis Blümlein
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Coinbase-Chef Armstrong neben Vlad Tenev von Robinhood.

Beitragsbild: picture alliance | KI-bearbeitet

 | Kampf der Giganten: Coinbase-Chef Brian Armstrong (links) und Robinhood-CEO Vlad Tenev

Mit Robinhood Chain bekommt Base einen Konkurrenten, der auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussieht. Hinter beiden Netzwerken steht eine große US-Handelsplattform, beide bauen auf Ethereum auf und beide wollen klassische Finanzprodukte mit der Blockchain verbinden. Schaut man etwas tiefer rein, gehen Coinbase und Robinhood aber dennoch unterschiedliche Wege. Base bringt bereits ein riesiges Krypto-Ökosystem mit, während Robinhood seine Chain viel stärker rund um Aktien, Real-World-Assets und Trading aufzieht. Doch welche Plattform setzt sich am Ende durch?

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