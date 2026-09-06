Bitcoin hält sich zum Sonntag knapp unter der jüngsten Höchstmarke. Am übrigen Krypto-Markt überwiegen die Kursgewinne, allen voran bei Zcash.

Bitcoin tritt auf der Stelle – Zcash zieht davon

Bitcoin tritt auf der Stelle – Zcash zieht davon

Der Krypto-Markt lässt die Woche ruhig ausklingen. Bitcoin bewegt sich weiter knapp unter 80.000 US-Dollar seitwärts, die Gesamtmarktkapitalisierung legt minimal um 0,3 Prozent zu. Auch der Fear & Greed Index bleibt unverändert im Bereich “Greed”.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.