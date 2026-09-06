Der Krypto-Markt lässt die Woche ruhig ausklingen. Bitcoin bewegt sich weiter knapp unter 80.000 US-Dollar seitwärts, die Gesamtmarktkapitalisierung legt minimal um 0,3 Prozent zu. Auch der Fear & Greed Index bleibt unverändert im Bereich “Greed”.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Das könnte dich auch interessieren