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Bitcoin tritt auf der Stelle – Zcash zieht davon

Bitcoin hält sich zum Sonntag knapp unter der jüngsten Höchstmarke. Am übrigen Krypto-Markt überwiegen die Kursgewinne, allen voran bei Zcash.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze auf einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin hält die 80.000 US-Dollar im Blick

Der Krypto-Markt lässt die Woche ruhig ausklingen. Bitcoin bewegt sich weiter knapp unter 80.000 US-Dollar seitwärts, die Gesamtmarktkapitalisierung legt minimal um 0,3 Prozent zu. Auch der Fear & Greed Index bleibt unverändert im Bereich “Greed”.

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