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RWA-Markt dreht auf 

Boom bei tokenisierten Aktien: Handelsvolumen verdoppelt sich

Der Markt für tokenisierte Aktien wächst rasant. Das Handelsvolumen steigt stark an, während Krypto-Unternehmen und Wall Street ihre Angebote weiter ausbauen.

Moritz Draht
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Ein Mann vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das Handelsvolumen tokenisierter Aktien steigt deutlich

Das monatliche Transfervolumen tokenisierter Aktien ist laut Datenplattform RWA.xyz innerhalb der vergangenen 30 Tage um 105 Prozent auf 8,41 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der auf den Plattformen ausgegebene Marktwert stieg um 43 Prozent auf 2,16 Milliarden US-Dollar. Auch die Zahl der Wallets mit tokenisierten Aktien legte den Daten zufolge deutlich zu. Laut RWA.xyz stieg die Anzahl um 17 Prozent auf mehr als 409.000.

Zu den größten Gewinnern des vergangenen Monats zählt Figure, dessen ausgegebener Marktwert um 935 Prozent zulegte. Securitize verzeichnete ein Wachstum von 332 Prozent, xStocks legte um rund 62 Prozent. Gemessen am ausgegebenen Marktwert bleibt Ondo mit rund 846 Millionen US-Dollar Marktführer.

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Kapital fließt in tokenisierte Wertpapiere

Im Vergleich zum übrigen Markt für tokenisierte Real-World-Assets entwickelte sich der Sektor überdurchschnittlich. Während tokenisierte US-Staatsanleihen im Monatsvergleich nahezu unverändert blieben, wuchs der gesamte RWA-Markt laut RWA.xyz lediglich um rund vier Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar.

Das Wachstum geht mit neuen Angeboten sowohl aus der Krypto-Branche als auch von etablierten Finanzinstituten einher. Börsen wie Kraken, Bybit und Bitget Wallet bieten inzwischen tokenisierte Aktien über die Infrastruktur von xStocks an. Die New York Stock Exchange, Nasdaq, die DTCC sowie die Intercontinental Exchange (ICE) treiben derweil eigene Projekte zur Tokenisierung von Wertpapieren voran.

Auf Jahressicht stieg der Marktwert von rund 378 Millionen US-Dollar auf 2,16 Milliarden US-Dollar – ein Wachstum von rund 471 Prozent.

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