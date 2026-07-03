Tokenisierte Aktien entwickeln sich weiter. Ondo führt neue Funktionen ein und baut den Zugang zu Onchain-Investments weiter aus.

Ondo startet tokenisierte Aktien mit Stimmrechten – springt der Kurs jetzt an?

Ondo startet tokenisierte Aktien mit Stimmrechten – springt der Kurs jetzt an?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ondo Finance präsentiert tokenisierte US-Wertpapiere mit Stimmrechten in Zusammenarbeit mit Broadridge.

Die Integration in den Finanzmarkt könnte den Kurs von Ondo beeinflussen. â³

Ondo Finance hat gemeinsam mit Broadridge eine Lösung vorgestellt, mit der tokenisierte US-Wertpapiere vollständig innerhalb des bestehenden US-Regulierungsrahmens ausgegeben werden können. Zum Start wurden Anteile des iShares Core S&P 500 ETF von BlackRock sowie Aktien des Chipherstellers Micron auf der Ethereum-Blockchain tokenisiert. Die zugrunde liegenden Wertpapiere bleiben dabei in der regulierten Verwahrstruktur der USA und werden im Verhältnis eins zu eins durch Token abgebildet.

As America turns 250, U.S. securities have come onchain on U.S. rails.



Today, Ondo Finance announced the first-ever live solution of third-party tokenized U.S. securities operating entirely within the existing regulatory perimeter in the U.S., in partnership with @Broadridge… pic.twitter.com/auHGrXFtrv — Ondo Finance (@OndoFinance) July 2, 2026

Inhaber der tokenisierten Wertpapiere erhalten dieselben Aktionärsrechte wie klassische Anleger. Dazu zählen Stimmrechte bei Hauptversammlungen oder Unternehmensmitteilungen, die über die Plattform von Broadridge bereitgestellt werden. Ondo sieht darin einen wichtigen Schritt, um tokenisierte Wertpapiere stärker in den bestehenden Finanzmarkt zu integrieren und den Zugang zu Onchain-Investments auszubauen. Kann die Neuerung den Kurs von Ondo beflügeln?

Ondo in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,3277 US-Dollar (Low) und 0,3350 US-Dollar (High) anhand der letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3296 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,3341 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1.604.685.492 US-Dollar und gibt Kontext für das mittlere Liquiditätsniveau.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,3244 US-Dollar) und zeigt in den letzten Sessions eine Folge kleinerer Hochs bei 0,3350 US-Dollar und tieferer Intraday‑Lows um 0,3277–0,3262 US-Dollar. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,3262 US-Dollar, sekundär bei 0,3148 US-Dollar; Widerstände bei 0,3350 US-Dollar und 0,3395 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, bleibt die technische Lage neutral mit leichter Aufwärtsneigung.

Momentum-Check Ondo

Der RSI (14) liegt bei rund 64,9 und signalisiert moderaten Aufwärtsdruck ohne Überkauft‑Extrem. Das Histogramm zeigt eine leichte Abschwächung der Beschleunigung des Aufwärtsimpulses, was auf reduzierte Dynamik hinter dem Anstieg hindeutet.

Volatilität & Risiko

Die aktuelle Bollinger‑Band‑Breite (Upper minus Lower) beträgt ca. 0,03622 US-Dollar und deutet auf moderat erhöhte Schwankungen hin. Der Markt befindet sich in einer konsolidierenden Phase oberhalb des EMA‑20 mit normaler Marktkonstellation und mittlerem Risiko.

Kurzfristige Prognose Ondo und Fazit

Die kurzfristige Prognose für ONDO am 03.07.2026 bleibt neutral; Kurs über EMA‑20, Momentum moderat, Volatilität erhöht aber nicht extrem. Unterstützungen liegen bei 0,3262 US-Dollar (kurzfristig) und 0,3148 US-Dollar (entscheidender Bereich). Widerstände sind bei 0,3350 US-Dollar und 0,3395 USD zu beachten. Ein stabiler Ausbruch über 0,3395 US-Dollar könnte den Weg Richtung 0,3569 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 0,3148 US-Dollar weiteres Abwärtsdruck bis ~0,3000 US-Dollar auslösen dürfte.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,32 und 0,335 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit wird mit 40 Prozent als am höchsten eingeschätzt. Voraussetzung ist, dass sich der RSI zwischen 50 und 65 bewegt und der Kurs zwischen dem EMA-20 sowie dem Widerstand bei 0,3350 US-Dollar bleibt. Als Invalidation-Level gilt 0,315 US-Dollar.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario sieht ein Kursziel zwischen 0,34 und 0,36 US-Dollar vor und wird mit 30 Prozent bewertet. Ausgelöst wird es, wenn der RSI über 70 steigt und sich der Kurs per Schlusskurs oberhalb von 0,3395 US-Dollar etabliert. Ein spürbarer Anstieg des Handelsvolumens beim Ausbruch gilt dabei als wichtiger Bestätigungsfaktor. Das Invalidation-Level liegt bei 0,335 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Im bearischen Szenario wird ein Rückgang auf 0,30 bis 0,32 US-Dollar erwartet. Auch hierfür wird eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent angesetzt. Der Trigger wäre ein RSI unter 50 sowie ein Kursrutsch unter die Unterstützung bei 0,3148 US-Dollar, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Fällt der Kurs zudem nachhaltig unter den EMA-20, würde dies das bearische Szenario zusätzlich bestätigen. Das Invalidation-Level liegt bei 0,34 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.