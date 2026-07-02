Robinhood startet seine große Onchain-Offensive: Die neue Robinhood Chain bringt tokenisierte Aktien, DeFi-Anwendungen und Lending-Produkte zusammen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Robinhood hat das Mainnet seiner eigenen Blockchain, der Robinhood Chain, gestartet. â³

DeFi-Token wie Morpho und Lighter verzeichnen zweistellige Kursgewinne. â³

Die neue Infrastruktur zielt darauf ab, traditionelle Finanzprodukte in DeFi-Anwendungen zu integrieren. â³

Uniswap und Lighter sind als Partner im neuen Ökosystem von Robinhood eingebunden. â³

Der Krypto-Markt startet am Donnerstag freundlich in den Handel. Bitcoin legt auf 24-Stunden-Sicht um rund 2,5 Prozent zu und notiert aktuell bei etwa 60.400 US-Dollar. Ethereum gewinnt ebenfalls rund 2,4 Prozent und handelt bei knapp 1.625 US-Dollar. Solana zeigt sich mit einem Plus von rund 3,9 Prozent noch stärker und steigt auf etwa 78 US-Dollar. XRP legt leicht auf rund 1,06 US-Dollar zu.

Noch deutlich stärker gefragt sind heute einzelne DeFi-Token. Morpho steigt um rund 15 Prozent und gehört damit zu den größten Gewinnern des Tages. Auch Lighter legt um rund 11 Prozent zu. Der Grund dürfte eine der spannendsten Krypto-News der Woche sein: Robinhood hat gestern offiziell das Mainnet der eigenen Robinhood Chain gestartet. Damit macht der US-Broker den bislang größten Schritt in Richtung Onchain-Finanzinfrastruktur.

Robinhood startet eigene Blockchain

Die Robinhood Chain ist eine Layer-2-Blockchain auf Basis von Arbitrum. Sie soll vor allem tokenisierte Real-World Assets und DeFi-Anwendungen ermöglichen. Für die Krypto-Branche ist das nicht einfach nur eine weitere generische Layer-1. Robinhood ist einer der bekanntesten Retail-Broker der Welt und bringt Millionen Nutzer mit, die bislang vor allem Aktien, ETFs und Krypto über eine klassische App handeln. Jetzt will das Unternehmen genau diese Finanzwelt stärker auf Blockchain Rails bringen.

Mit dem Mainnet-Start sind auch die neuen Stock Tokens von Robinhood live. Nutzer in mehr als 120 Ländern können über die Robinhood Wallet tokenisierte Aktien handeln, wobei die Verfügbarkeit je nach Region unterschiedlich ausfällt. Perspektivisch sollen diese Aktien nicht nur rund um die Uhr handelbar sein, sondern auch in DeFi-Anwendungen eingesetzt werden können, etwa als Sicherheit für Kredite oder als Collateral im Handel.

Das ist der eigentliche Knackpunkt: Robinhood will klassische Wertpapiere nicht einfach nur tokenisieren, sondern sie in ein DeFi-Ökosystem einbetten. Damit rückt der Broker näher an die Idee einer “Everything Exchange”, auf der Aktien, Krypto, Derivate, Stablecoins und künftig womöglich weitere Finanzprodukte über eine gemeinsame Infrastruktur gehandelt werden.

A new era of finance begins now.



See what’s possible on Robinhood Chain.



Learn more: https://t.co/S8W0Pi47Sg pic.twitter.com/h5DTlzUBaf — Robinhood Crypto (@RobinhoodCrypto) July 1, 2026

Diese DeFi-Token profitieren

Für einzelne DeFi-Protokolle ist der Start besonders relevant, weil sie direkt in das neue Robinhood-Ökosystem eingebunden sind. Robinhood nennt Uniswap als Day-One-Partner mit einem eigenen AMM auf der Chain. Außerdem sollen Spot-Trades über dezentrale Börsen wie Uniswap, Lighter, Rialto, Arcus und 1inch möglich sein. Für Perpetual Futures integriert Robinhood Lighter direkt in die Wallet. Lighter stellt dafür 11 Millionen US-Dollar in LIT-Token für die Robinhood-Community bereit.

Noch klarer ist der Zusammenhang bei Morpho. Robinhood Earn, das neue dezentrale Lending-Produkt des Brokers, basiert auf der Infrastruktur des Morpho-Protokolls. Nutzer können darüber USDG verleihen und sollen eine geschätzte Rendite von sieben Prozent pro Jahr erhalten. Unterstützt wird das Produkt unter anderem von Steakhouse, Ethena, Spark und Maple.

Der Markt preist damit vor allem eine These ein: Wenn Robinhood DeFi-Funktionen in eine massentaugliche App bringt, könnten ausgewählte Protokolle einen deutlich größeren Nutzerzugang bekommen. Neben Arbitrum als technischer Basis rücken damit vor allem Morpho, Lighter, Uniswap, 1inch, Ethena, Spark und Maple in den Fokus. Ob daraus nachhaltige Nutzung entsteht, muss sich erst zeigen. Der heutige Kurssprung bei Morpho und Lighter zeigt aber, dass der Markt den Start der Robinhood Chain als potenziellen Katalysator für ausgewählte DeFi-Token ernst nimmt.

Auch HOOD selbst schoss in der Folge in die Höhe. Manche Beobachter sehen nicht Ethereum oder Solana, sondern Robinhood als wahren Gewinner der Blockchain-Adoption.