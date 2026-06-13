SpaceX geht an die Börse. Diese Krypto-Börsen bieten Pre-IPO-Perps, tokenisierte Aktien oder echten Aktienzugang.

Börsengang von SpaceX: Bei diesen Krypto-Plattformen kannst du die Aktie kaufen

Börsengang von SpaceX: Bei diesen Krypto-Plattformen kannst du die Aktie kaufen

Der Börsengang von SpaceX gehört zu den größten IPOs der Börsengeschichte. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hat seine Aktien zu 135 US-Dollar je Stück platziert. Der Handel startet unter dem Ticker “SPCX” an der Nasdaq.

Für Krypto-Anleger ist SpaceX aber schon vorher zum Thema geworden. Mehrere Krypto-Börsen haben Produkte angeboten, mit denen Nutzer bereits seit Wochen auf die Bewertung oder den Kurs von SpaceX setzen können. Entscheidend ist dabei die Produktart. Nicht überall, wo “SPCX” oder “SpaceX” steht, kauft man auch eine normale Aktie.

Pre-IPO-Perps auf SpaceX

Am weitesten verbreitet waren bislang Pre-IPO-Perpetuals. Dabei handelt es sich um Derivate, mit denen Anleger auf die erwartete Bewertung von SpaceX spekulieren können. Eine Aktie besitzen sie damit nicht.

Besonders stark im Fokus steht der Handel mit Pre-IPO-Perps auf Hyperliquid. Dort ist der Handel mit dem Pre-IPO-SpaceX-Perp bereits seit einigen Wochen gelaufen. Der Markt diente vor allem als krypto-native Preisfindung für die erwartete SpaceX-Bewertung. Coinbase ist dort ebenfalls eingestiegen. Die Krypto-Börse hat über Coinbase International Exchange einen USDC-basierten SpaceX Pre-IPO Perpetual Future angeboten. Das Produkt ist für berechtigte Nutzer außerhalb der USA gedacht und ist nun nach dem IPO automatisch in einen regulären SpaceX-Perp übergegangen.

Binance hatte ebenfalls einen SPCXUSDT Pre-IPO Perpetual Contract im Angebot. Auch Bitget hat mit SPCXUSDT ein vergleichbares Produkt mit USDT-Abwicklung und bis zu fünffachem Hebel angeboten. Aster führte ebenfalls einen SpaceX Pre-IPO Perpetual.

Für Anleger ist wichtig: Diese Produkte sind keine Aktien. Es gibt keine Aktionärsrechte, keine Dividenden und keinen Anspruch auf echte SpaceX-Anteile. Der Preis solcher Perps kann stark vom späteren Börsenkurs abweichen. Dazu kommen Funding-Gebühren, Hebelrisiken und mögliche Anpassungen bei Share Count oder Referenzbewertung.

Tokenisierte Aktien

Eine andere Kategorie sind tokenisierte Aktien. Hier steht Kraken im Mittelpunkt. Die Krypto-Börse bietet SpaceX über “IPO Access” via xStocks an. Es ist laut Kraken der erste IPO, der hierüber verfügbar ist. Berechtigte Nutzer konnten ihr Interesse über die Kraken-App anmelden. Nach der Zuteilung geht es jetzt um ein tokenisiertes Produkt, das den Zugang zur Aktie abbildet. Bybit setzt bei seinem neuen “IPO Express” ebenfalls auf tokenisierte IPO-Produkte. SpaceX ist dort das erste Angebot.

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Tokenisierte Aktien sind näher an der klassischen Aktie als Perpetual Futures. Trotzdem sind sie nicht dasselbe wie ein normaler Aktienkauf im Depot. Anleger erhalten in der Regel kein direktes Eigentum an der Aktie und keine klassischen Aktionärsrechte wie Stimmrechte. Je nach Struktur sollen die Token zwar durch zugrunde liegende Aktien gedeckt sein, rechtlich und operativ bleibt es aber ein anderes Produkt als die Aktie bei einem klassischen Broker.

Echte Aktie oder Krypto-Produkt?

Wer die SpaceX-Aktie wie eine normale Aktie kaufen will, sollte beim Nasdaq-Ticker “SPCX” und bei klassischen Brokern suchen. Im Krypto-Sektor gibt es zwar mehrere Möglichkeiten, SpaceX zu handeln. Die meisten davon sind aber keine echten Aktien.

Coinbase, Binance, Bitget, Aster und Hyperliquid beziehungsweise Trade.xyz bieten vor allem Perpetual Futures. Kraken und Bybit bieten tokenisierte Aktien. MEXC bewirbt mit RealStocks einen Zugang zu echten US-Aktien über einen Broker-Partner und ist damit näher am klassischen Aktienhandel als viele andere Krypto-Angebote. Bei Bitpanda gibt es grundsätzlich Aktienprodukte, eine offiziell bestätigte SpaceX-Listung ist bislang jedoch nicht ersichtlich.

Die wichtigste Regel lautet daher: Anleger sollten nicht nur auf den Namen “SpaceX” achten, sondern auf die Produktart. Pre-IPO-Perps eignen sich für Spekulation auf Preisbewegungen. Tokenisierte Aktien bilden den Aktienkurs ab und können durch echte Aktien gedeckt sein. Eine klassische Aktie mit normalen Aktionärsrechten ist das aber auch noch nicht.

Der SpaceX IPO ist der größte Börsengang der Geschichte. Experten zufolge könnte er auch erhebliche Auswirkungen auf Bitcoin haben.