Dogecoin startet mit weiteren Kursgewinnen in den September. Wie viel Aufwärtspotenzial jetzt noch im Kurs steckt.

Dogecoin im Aufwärtstrend: So könnte es für DOGE weitergehen

Dogecoin im Aufwärtstrend: So könnte es für DOGE weitergehen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Dogecoin zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einem Wochenplus von etwa sieben Prozent. â³

Charttechnische Indikatoren deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, solange wichtige Unterstützungen gehalten werden. â³

Dogecoin knüpft an seine jüngste Erholung an. Der Memecoin legt auf Tagessicht rund fünf Prozent zu und baut sein Wochenplus damit auf etwa sieben Prozent aus. Im Monatsvergleich summiert sich der Kursgewinn auf rund 30 Prozent. Damit reiht sich Dogecoin in den jüngsten Aufwärtstrend am Kryptomarkt ein, während Bitcoin knapp unter der Marke von 80.000 US-Dollar auf eine neue Richtungsentscheidung wartet.

DOGE behauptet sich oberhalb wichtiger Unterstützungen

Für Dogecoin ist es zugleich die beste Phase seit Monaten. Der August war mit einem Plus von 19 Prozent der stärkste Monat des Jahres, wie Daten von cryptorank zeigen. Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Dogecoin derzeit stabil.

Mit rund 0,09 US-Dollar notiert der Kurs aktuell oberhalb des EMA-20 bei 0,0874 US-Dollar. Die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs setzt sich fort, was den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt.

Die erste Unterstützung liegt bei 0,0883 US-Dollar, gefolgt von der Fibonacci-Zone um 0,0859 US-Dollar. Auf der Oberseite rücken zunächst 0,0920 US-Dollar und anschließend 0,0952 US-Dollar als nächste Widerstände in den Blick.

Momentum spricht für die Bullen

Mit einem RSI von knapp 60 Punkten bewegt sich Dogecoin derzeit weder im überkauften noch im überverkauften Bereich. Das spricht für weiteres Aufwärtspotenzial, ohne dass der Markt bereits überhitzt wirkt.

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Auch die Bollinger-Bänder deuten bislang nicht auf eine extreme Marktphase hin. Die Schwankungen haben zuletzt zwar zugenommen, bewegen sich bislang aber noch auf einem vergleichsweise moderaten Niveau. Das unterscheidet Dogecoin derzeit von deutlich heiß gelaufenen Coins wie Zcash oder Dash.

Diese Marken entscheiden jetzt

Kurzfristig bleibt das technische Bild neutral bis bullish. Solange DOGE oberhalb des EMA-20 und der Unterstützung bei 0,0883 US-Dollar notiert, behalten die Käufer die Kontrolle. Ein Ausbruch über 0,0920 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,095 bis 0,11 US-Dollar öffnen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,0859 US-Dollar, würde sich das Chartbild zunächst wieder eintrüben.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent bewegt sich DOGE zunächst weiter zwischen 0,0859 und 0,0952 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der EMA-20 als Unterstützung hält und sich das Momentum stabilisiert.

Bullisches Szenario

Mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent gelingt der Ausbruch über 0,0920 US-Dollar. In diesem Fall rückt zunächst die Zone zwischen 0,095 und 0,11 US-Dollar in Reichweite.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent verliert DOGE den EMA-20 und fällt unter 0,0859 US-Dollar zurück. In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 0,078 US-Dollar ausweiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.