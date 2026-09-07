Bittensor profitiert deutlich vom Nvidia-Deal mit Hugging Face, sodass die 300 US-Dollarmarke in greifbare Nähe rückt. Diese Chartmarken müssen Anleger jetzt kennen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bittensor verzeichnete einen Kursanstieg von 13 Prozent und handelt aktuell bei 266 US-Dollar. â³

Nvidia hat die KI-Entwicklerplattform Hugging Face für 13 Milliarden US-Dollar übernommen.

Die Bittensor-Community nutzt Hugging Face aktiv für ihre Projekte. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen zwischen 160 und 400 US-Dollar hin.

Bittensor ist einer der großen Sieger des heutigen Handelstages. Um stolze 13 Prozent konnte der KI-Coin in den letzten 24 Stunden zulegen und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 266 US-Dollar. Das Projekt profitiert dabei vor allem von der jüngsten Akquisition des Chip-Giganten Nvidia.

Das Unternehmen von Jensen Huang hatte bereits vergangenen Donnerstag für einen Paukenschlag gesorgt, als man den Kauf der KI-Entwicklerplattform Hugging Face für 13 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Der Deal ging am heutigen Montag über die Bühne. Ein großer Nutznießer dieser Entwicklung: Bittensor. Der KI-Coin reagierte in der Vergangenheit bereits stärker auf Ankündigungen Nvidias, zuletzt etwa nach den starken Quartalszahlen Ende August.

Diesmal gibt es allerdings auch eine direkte Verbindung zum Kursanstieg. Denn die Bittensor Community nutzt Hugging Face aktiv für die Entwicklung von Subnets und anderen Projekten. Aber reicht das, um Bittensor wieder über die 300 US-Dollar zu bekommen?

In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 277,00 USD (höchster Punkt der betrachteten Kerzen) und 238,70 USD (tiefster Wert der letzten 6 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 267,30 USD und damit rund 25,30 USD über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (242,00 USD). Das Handelsvolumen stieg während der Rallye deutlich an und begleitete den Kursanstieg. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2.565.457.274 USD.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 (246,75 USD), was kurzfristige relative Stärke zeigt. Die Hoch-/Tief-Sequenz bildet höhere Hochs und höhere Tiefs (248,80 → 267,80 → 269,80) mit einer moderaten Korrektur zuletzt. Unterstützungen liegen bei 261,60 USD (aktuelles Tagestief), 246,75 USD (EMA-20) und 238,62 USD (Fibonacci); Widerstände bei 277,00 USD und rund 300,00 USD; solange der EMA-20 gehalten wird, bleibt die kurzfristige Marktlage bullisch.

Im Momentum-Check heißt das: Der RSI (14) liegt bei etwa 68,2 und signalisiert kräftiges Kaufmomentum ohne extremes Überkauft-Niveau. Das MACD-Histogramm zeigt eine leicht nachlassende Beschleunigung der Aufwärtsbewegung, was auf erste Gewinnmitnahmen hindeutet.

Die Bollinger-Bänder haben aktuell eine Breite von rund 62,45 USD, was erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Ausbruchs-/Konsolidierungsphase mit angespannter Spannung; kurzfristig ist mit Seitwärtsbewegung zwischen 260,00 und 275,00 USD zu rechnen.

Bittensor (TAO) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bittensor (TAO) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bittensor (TAO) kaufen Leitfaden

Drei Prognosen für Bittensor (TAO)

Die kurzfristige Prognose für TAO am 07.09.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 261,60 USD, 246,75 USD (EMA-20) und 238,62 USD (Fibonacci), Widerstände bei 277,00 USD und 300,00 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 277,00 USD mit Volumenbestätigung würde weiteres Aufwärtsmomentum eröffnen, während ein Bruch unter 246,75 USD Schwäche bis 238,62 USD auslösen könnte. Anleger sollten Stop-Loss-Überlegungen unter 238,62 USD einplanen und Long-Additions an Momentum- sowie Volatilitätsbestätigungen koppeln.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario, dem eine Wahrscheinlichkeit von fünfundvierzig Prozent zugeschrieben wird, bewegt sich der Kurs voraussichtlich zwischen 246,75 und 285,00 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs über dem EMA-20 bei 246,75 US-Dollar bleibt und der RSI zwischen 55 und 65 konsolidiert. Ein sich verengendes Bollinger-Band würde die erwartete Seitwärtsbewegung zusätzlich bestätigen; wichtige Marken sind das Bollinger-Unterband bei 210,66 US-Dollar und das Fibonacci-Niveau bei 238,62 US-Dollar. Das Szenario wäre bei einem Rückgang unter das Invalidation Level von 238,622 US-Dollar hinfällig.

Bullishes Szenario

Das bullische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von fünfunddreißig Prozent und sieht ein Kursziel zwischen 285,00 und 400,00 US-Dollar vor. Ausgelöst würde es durch einen von steigendem Handelsvolumen begleiteten Ausbruch über 277,00 US-Dollar. Weitere Bestätigungssignale wären ein RSI-Anstieg über 70 sowie eine erfolgreiche Etablierung des EMA-20 bei 246,75 US-Dollar als Unterstützung. Nach dem Ausbruch wäre zunächst die psychologisch wichtige Marke von 300,00 US-Dollar relevant, während das Allzeithoch bei 757,60 US-Dollar lediglich als langfristiger Bezugspunkt dient; unterhalb von 246,75 US-Dollar wäre diese Prognose invalidiert.

Bearishes Szenario

Für das bearische Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von zwanzig Prozent angenommen, wobei der erwartete Zielbereich zwischen 160,00 und 238,6222 US-Dollar liegt. Ein Tagesschluss unter dem EMA-20 bei 246,75 US-Dollar und ein Rückgang des RSI unter 50 wären erste Warnsignale. Der entscheidende Trigger wäre der Bruch des Fibonacci-Supports bei 238,62 US-Dollar, wodurch sich Abwärtspotenzial bis zum nächsten tieferen Ziel bei 160,00 US-Dollar eröffnen könnte. Steigt der Kurs hingegen auf oder über das Invalidation Level von 285,00 US-Dollar, wäre das bearische Szenario nicht mehr gültig.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.