Starke Nvidia-Zahlen geben den Aktienmärkten Rückenwind, Bitcoin fällt dennoch unter 79.000 US-Dollar. Doch Investoren blicken jetzt auf dieses wichtige Ereignis.

Bitcoin fällt trotz Nvidia-Rallye – jetzt wird dieses Notenbanker-Treffen entscheidend

Bitcoin fällt trotz Nvidia-Rallye – jetzt wird dieses Notenbanker-Treffen entscheidend

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 79.000 US-Dollar, nachdem er kürzlich die 80.000-Dollar-Marke überschritt. â³

Notenbanker-Treffen in Jackson Hole könnte neue Impulse für den Bitcoin-Kurs liefern.

XRP führt die Altcoins mit einem Wochenplus von knapp 27 Prozent an. â³

Nvidia sorgt für Kursgewinne am Aktienmarkt, doch KI-Coins bleiben unbeeindruckt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin notiert am heutigen Donnerstagmorgen wieder unter der Marke von 79.000 US-Dollar. Vor wenigen Tagen hatte die Kryptowährung erstmals seit Mai kurzzeitig oberhalb von 80.000 US-Dollar gehandelt. Auf Sicht von 24 Stunden verliert BTC 0,29 Prozent und notiert bei rund 78.650 US-Dollar. Auch mehrere große Altcoins folgen der leichten Korrektur: XRP fällt um knapp zwei Prozent, Dogecoin büßt 1,5 Prozent ein. Ethereum und BNB können sich mit Kursgewinnen von 1,15 beziehungsweise 1,28 Prozent behaupten.

Die jüngste Rallye bleibt auf Wochensicht aber deutlich sichtbar. Bitcoin liegt innerhalb von sieben Tagen rund 13 Prozent im Plus, Ethereum gut zehn Prozent und BNB rund zwölf Prozent. XRP führt die großen Kryptowährungen mit einem Wochenplus von knapp 27 Prozent an. Deswegen bleibt wohl auch die Stimmung am Krypto-Markt euphorisch. Der Fear and Greed Index steht bei 79 Punkten und signalisiert damit weiterhin “Gier”.

Hierauf blicken Bitcoin-Investoren jetzt

Neue Impulse für den Bitcoin-Kurs könnten nun aus Jackson Hole kommen. Am heutigen Donnerstag und dem morgigen Freitag findet dort das Notenbanker-Symposium statt. Nach der Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Käufe von Staatsanleihen auf mindestens vier Milliarden US-Dollar auszuweiten, erhoffen sich Marktteilnehmer weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der USA. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die am Freitag um 16:00 Uhr MEZ erwartet wird.

Für die nächste Zinsentscheidung am 16. September rechnet der Markt mehrheitlich mit einem unveränderten Leitzinskorridor. Die Wahrscheinlichkeit für eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent liegt derzeit bei 64,1 Prozent. Eine Anhebung auf 3,75 bis 4,00 Prozent wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,9 Prozent eingepreist.

Die Mehrheit rechnet mit einer Beibehaltung der aktuellen Zinsen I Quelle: FedWatch

Nvidia-Zahlen treiben Aktienkurse

Am Aktienmarkt sorgte Nvidia für Kursgewinne. Der Chipkonzern meldete für sein zweites Geschäftsquartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 92,27 Milliarden US-Dollar. Allein das Geschäft mit Rechenzentren steuerte 89 Milliarden US-Dollar bei. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich rund vier Prozent zu.

Für das dritte Quartal stellt Nvidia 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Analysten hatten mit 103,9 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die erwartete Bruttomarge sinkt jedoch von 75 auf 74 Prozent.

Die KI-Coins können davon aber nicht profitieren. Bittensor, Near und Co. verhalten sich unauffällig. Vor einigen Jahren sind Kryptowährungen wie Singularity.net oder Fetch.AI aufgrund der Nvidia-Zahlen noch um über 100 Prozent gestiegen.