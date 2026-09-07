App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,30 T
Hyperliquid-Kurs74,53 1.64%
Bitcoin-Kurs68.742,47 -0.09%
Ethereum-Kurs2.152,68 -0.03%
XRP-Kurs1,20 -0.80%
BNB-Kurs642,29 -2.31%
Hyperliquid-Kurs74,53 1.64%
Solana-Kurs90,57 1.36%
TRON-Kurs0,288493 0.34%
Dogecoin-Kurs0,077395 -0.79%
Cardano-Kurs0,190529 -0.16%
Zcash-Kurs1.016,55 10.82%
Chainlink-Kurs11,21 6.29%
Pi Network-Kurs0,081009 -1.74%
Makro-Wochenausblick  

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Bitcoin wartet auf US-Inflationsdaten, Erzeugerpreise und den EZB‑Zinsentscheid. Diese Wirtschaftsdaten könnten die Krypto-Kurse diese Woche bewegen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) notiert zum Wochenstart bei etwa XX US-Dollar und damit XX Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Auf Monatssicht summiert sich der Kursanstieg auf XX Prozent. Ethereum, Solana, XRP und BNB haben die Erholung mitgetragen, notieren jedoch weiterhin unter ihren Höchstständen aus dem Vorjahr. An der Wall Street sorgte zuletzt die nachlassende Sorge vor einem Zinsschritt der US-Notenbank für Käufe; als Unsicherheitsfaktor bleibt der Ölmarkt. Doch welche Wirtschaftsdaten stehen in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger und wie könnten die Daten die Kurse im Krypto-Sektor bewegen?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Bitcoin-Münze neben dem Fed-Chef Kevin Warsh.
Das sagt BTC-ECHOPrognose zur Krypto-Rallye: So geht es mit Bitcoin und Co. weiter
XRP-Münze vor China-KI-Symbolik
Künstliche Intelligenz aus FernostXRP-Prognose bis 2027: Diesen XRP-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China
Eine XRP-Münze vor blauem Hintergrund
Erst der Anfang?4 Millionen Transaktionen: KI-Agenten setzen auf XRP
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Jupiter
0,228387
18.62%
Zcash
1.016,55
10.82%
Bittensor
224,55
9.90%
NEAR Protocol
2,03
6.86%
Chainlink
11,21
6.29%
Polkadot
0,851732
6.28%
Mantle
0,531318
4.98%
Kaspa
0,027357
3.57%
VeChain
0,006227
3.50%
Dash
60,10
3.39%
Pons
0,689387
-16.06%
Ethena
0,148681
-6.72%
Official Trump
1,94
-5.58%
Lighter
3,85
-4.79%
Arbitrum
0,162485
-4.67%
Aave
115,13
-3.95%
Uniswap
6,14
-3.31%
Monero
461,91
-3.29%
Rain
0,014349
-3.04%
Sky
0,059753
-2.47%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren