Bitcoin wartet auf US-Inflationsdaten, Erzeugerpreise und den EZB‑Zinsentscheid. Diese Wirtschaftsdaten könnten die Krypto-Kurse diese Woche bewegen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) notiert zum Wochenstart bei etwa XX US-Dollar und damit XX Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Auf Monatssicht summiert sich der Kursanstieg auf XX Prozent. Ethereum, Solana, XRP und BNB haben die Erholung mitgetragen, notieren jedoch weiterhin unter ihren Höchstständen aus dem Vorjahr. An der Wall Street sorgte zuletzt die nachlassende Sorge vor einem Zinsschritt der US-Notenbank für Käufe; als Unsicherheitsfaktor bleibt der Ölmarkt. Doch welche Wirtschaftsdaten stehen in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger und wie könnten die Daten die Kurse im Krypto-Sektor bewegen?

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