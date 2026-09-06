Starke Kursanstiege, die Rückkehr institutioneller Investoren und nicht zuletzt milliardenschwere Unterstützung des US‑Finanzministeriums. Der Krypto-Markt schaltete die letzten Wochen in den Rallyemodus. Doch mitten in diesen Freudentaumel droht nun die Federal Reserve die Party zu crashen. So mancher Anleger wird sich fragen, wie es mit Bitcoin und Co. nun weitergeht. Wie BTC-ECHO Redakteure die Lage aktuell einschätzen.
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