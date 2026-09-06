Krypto-Anleger erfreuen sich starker Anstiege bei Bitcoin und Co., doch die Fed könnte die Party crashen. Wie es mit der Rallye weitergeht.

Prognose zur Krypto-Rallye: So geht es mit Bitcoin und Co. weiter

Prognose zur Krypto-Rallye: So geht es mit Bitcoin und Co. weiter

Das sagt BTC-ECHO

Starke Kursanstiege, die Rückkehr institutioneller Investoren und nicht zuletzt milliardenschwere Unterstützung des US‑Finanzministeriums. Der Krypto-Markt schaltete die letzten Wochen in den Rallyemodus. Doch mitten in diesen Freudentaumel droht nun die Federal Reserve die Party zu crashen. So mancher Anleger wird sich fragen, wie es mit Bitcoin und Co. nun weitergeht. Wie BTC-ECHO Redakteure die Lage aktuell einschätzen.

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