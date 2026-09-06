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Prognose zur Krypto-Rallye: So geht es mit Bitcoin und Co. weiter

Krypto-Anleger erfreuen sich starker Anstiege bei Bitcoin und Co., doch die Fed könnte die Party crashen. Wie es mit der Rallye weitergeht.

Daniel Hoppmann
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Eine Bitcoin-Münze neben dem Fed-Chef Kevin Warsh.

Beitragsbild: picture alliance | KI-bearbeitet

 | Über den Fortbestand der Rallye entscheidet auch er: Fed-Chef Kevin Warsh

Starke Kursanstiege, die Rückkehr institutioneller Investoren und nicht zuletzt milliardenschwere Unterstützung des US‑Finanzministeriums. Der Krypto-Markt schaltete die letzten Wochen in den Rallyemodus. Doch mitten in diesen Freudentaumel droht nun die Federal Reserve die Party zu crashen. So mancher Anleger wird sich fragen, wie es mit Bitcoin und Co. nun weitergeht. Wie BTC-ECHO Redakteure die Lage aktuell einschätzen.

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