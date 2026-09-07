Der enorme KI-Boom braucht eine unglaubliche Menge an Rechenleistung. Der Chip-Hersteller Nvidia hatte zuletzt sogar eine Bürgschaft in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar für ein gigantisches Rechenzentrumsprojekt unterzeichnet und steht mit eigenem Kapital dafür ein, sollte OpenAI die Miete für das Mega-Projekt in Ohio nicht zahlen können. Längst haben sich auch Krypto-Unternehmen mit der Infrastruktur einer der am schnellsten wachsenden Zukunftsmärkte auseinandergesetzt. Mit Akash, Render, io.net und Aethir stehen gleich vier Krypto-Projekte bereit, die versprechen, weltweit verteilte Hardware für Cloud- und KI-Anwendungen nutzbar zu machen. Wer die vier Projekte allerdings nur anhand ihrer GPU-Zahlen vergleicht, macht sich die Bewertung zu einfach.
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