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KI-Infrastruktur 

Akash, Render, io.net oder Aethir: Welcher KI-Coin hat das meiste Potenzial?

Der Kampf um Rechenleistung hat längst begonnen und vier KI-Coins sind mittendrin. Warum der offensichtliche Favorit nicht vorne liegt.

Jan-Malte Minnerup
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Modernes Rechenzentrum mit Serverracks – Symbol für die Diversifizierung von Bitcoin-Minern in KI-Hosting

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Miner wandeln ihre Rechenzentren in KI-Infrastruktur um

Der enorme KI-Boom braucht eine unglaubliche Menge an Rechenleistung. Der Chip-Hersteller Nvidia hatte zuletzt sogar eine Bürgschaft in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar für ein gigantisches Rechenzentrumsprojekt unterzeichnet und steht mit eigenem Kapital dafür ein, sollte OpenAI die Miete für das Mega-Projekt in Ohio nicht zahlen können. Längst haben sich auch Krypto-Unternehmen mit der Infrastruktur einer der am schnellsten wachsenden Zukunftsmärkte auseinandergesetzt. Mit Akash, Render, io.net und Aethir stehen gleich vier Krypto-Projekte bereit, die versprechen, weltweit verteilte Hardware für Cloud- und KI-Anwendungen nutzbar zu machen. Wer die vier Projekte allerdings nur anhand ihrer GPU-Zahlen vergleicht, macht sich die Bewertung zu einfach.

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