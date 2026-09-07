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Frühe Bestände 

Bitcoin aus der Satoshi-Ära bewegen sich plötzlich – was bedeutet das für den Kurs?

Coins aus den Anfangsjahren von Bitcoin sorgen nach einer Transaktion für Unruhe in der BTC-Community. Das steckt hinter den ungewöhnlichen Bewegungen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Satoshi-Nakamoto-Statue

Beitragsbild: Shutterstock

 | Besitzt der Inhaber noch weitere Bitcoin?

Insgesamt 600 Bitcoin aus dem Jahr 2010 sind nach mehr als 16 Jahren erstmals wieder bewegt worden. Die Coins stammen aus der Satoshi-Ära und waren seit März 2010 unangetastet. Damals lag Bitcoin noch in einer völlig anderen Größenordnung und Mining war ohne jedwede Spezialhardware möglich.

Zu dieser Zeit reichte ein normaler Rechner aus, weil die Hashrate des Netzwerks noch sehr niedrig war. Der wirtschaftliche Wert eines geschürften Bitcoin lag praktisch nur in dem Strom und der Rechenzeit, die dafür aufgewendet wurden. Heute sind die 600 BTC hingegen rund 48 Millionen US-Dollar wert.

Uralt-Bitcoin erregen Aufmerksamkeit

Solche Bewegungen tauchen von Zeit zu Zeit auf und sorgen fast jedes Mal für Spekulationen. Sobald Coins aus der frühen Zeit bewegt werden, fragen sich viele Marktteilnehmer, wer hinter den Wallets steckt und warum die Bestände ausgerechnet jetzt transferiert werden.

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Im Jahr 2010 lag die Blockbelohnung noch bei vollen 50 BTC. Seitdem wurde sie durch vier Halvings auf 3,125 BTC reduziert. Was 2010 mit einem normalen Rechner möglich war, ist heute ein hochprofessionelles Geschäft mit spezialisierter Hardware und großen Mining-Farmen. Zwar wirken 600 Bitcoin auf den ersten Blick gewaltig, aber auf dem heutigen Markt haben sie vergleichsweise wenig Gewicht. Selbst ein vollständiger Verkauf dürfte den BTC-Kurs kaum bewegen, weil die tägliche Nachfrage deutlich größer ausfällt.

Insbesondere Bitcoin Spot ETFs und Treasury-Unternehmen kaufen regelmäßig sehr große Mengen auf: Alleine in der vergangenen Woche wurden BTC im Wert von rund 986,85 Millionen US-Dollar durch die ETFs von BlackRock und Co. erworben. Die alte Wallet sorgt deshalb eher für Nostalgie als für echten Verkaufsdruck am Markt.

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