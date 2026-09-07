Über 25 Millionen Euro, so viel gab Capital B jüngst für Bitcoin aus. Für das französische Unternehmen ist es das größte Einzelinvestment seit einem Jahr.

Bitcoin-Kauf in Millionenhöhe: Französisches MicroStrategy schlägt nach einem Jahr wieder zu

Bitcoin-Kauf in Millionenhöhe: Französisches MicroStrategy schlägt nach einem Jahr wieder zu

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Capital B kauft 376 Bitcoin für 25,3 Millionen Euro und setzt damit auf eine bewährte Strategie. â³

Das Unternehmen hat nun 3.521 BTC und bleibt hinter der deutschen Bitcoin Group SE zurück.

Das französische Unternehmen Capital B hat 376 Bitcoin für 25,3 Millionen Euro gekauft. Es ist der größte Einzelkauf seit knapp einem Jahr. Bezahlt hat die Firma ihn nicht aus dem laufenden Geschäft, sondern mit frisch ausgegebenen Aktien. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag hervor.

Capital B sitzt in Puteaux bei Paris und ist an der Euronext Growth in Paris notiert; bis Juli 2025 hieß das Unternehmen The Blockchain Group. Es kopiert das Modell des US-Vorbilds Strategy: Aktien ausgeben, mit dem Erlös Bitcoin kaufen. Zusammen mit einer luxemburgischen Tochter hält die Firma nun 3.521 BTC. Damit liegt sie nach Daten des Branchentrackers Bitcoin Treasuries knapp hinter der deutschen Bitcoin Group SE, die mit 3.605 BTC den größten Bestand einer börsennotierten Firma in Europa ausweist.

Die Bitcoin-Strategie schreibt bislang allerdings rote Zahlen. Für den gesamten Bestand hat Capital B nach eigenen Angaben 309,4 Millionen Euro bezahlt. Wert war er zum Stichtag der Mitteilung noch 240,8 Millionen Euro. Es fehlen also rund 69 Millionen Euro, gut ein Fünftel. Der neue Kauf lag preislich unter dem bisherigen Durchschnitt und drückt den Einstandspreis leicht nach unten.

Bezahlt wird dieses Wachstum von den Aktionären. Um den Kauf zu finanzieren, sammelte Capital B rund 30 Millionen Euro über zwei Kapitalerhöhungen ein. Einer der Geldgeber war Blockstream-CEO Adam Back