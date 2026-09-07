App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,31 T
Hyperliquid-Kurs75,91 -0.82%
Bitcoin-Kurs68.379,42 -0.68%
Ethereum-Kurs2.143,82 -0.51%
XRP-Kurs1,21 -1.33%
BNB-Kurs641,56 -1.65%
Hyperliquid-Kurs75,91 -0.82%
Solana-Kurs90,44 -1.41%
TRON-Kurs0,289398 0.32%
Dogecoin-Kurs0,077523 0.04%
Cardano-Kurs0,189867 -0.32%
Zcash-Kurs1.026,75 1.63%
Chainlink-Kurs11,38 7.39%
Pi Network-Kurs0,081291 -1.10%
Capital B 

Bitcoin-Kauf in Millionenhöhe: Französisches MicroStrategy schlägt nach einem Jahr wieder zu

Über 25 Millionen Euro, so viel gab Capital B jüngst für Bitcoin aus. Für das französische Unternehmen ist es das größte Einzelinvestment seit einem Jahr.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin auf französischer Flagge.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in Frankreich findet Michael Saylor seine Nachahmer

Das französische Unternehmen Capital B hat 376 Bitcoin für 25,3 Millionen Euro gekauft. Es ist der größte Einzelkauf seit knapp einem Jahr. Bezahlt hat die Firma ihn nicht aus dem laufenden Geschäft, sondern mit frisch ausgegebenen Aktien. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag hervor.

Capital B sitzt in Puteaux bei Paris und ist an der Euronext Growth in Paris notiert; bis Juli 2025 hieß das Unternehmen The Blockchain Group. Es kopiert das Modell des US-Vorbilds Strategy: Aktien ausgeben, mit dem Erlös Bitcoin kaufen. Zusammen mit einer luxemburgischen Tochter hält die Firma nun 3.521 BTC. Damit liegt sie nach Daten des Branchentrackers Bitcoin Treasuries knapp hinter der deutschen Bitcoin Group SE, die mit 3.605 BTC den größten Bestand einer börsennotierten Firma in Europa ausweist.

Die Bitcoin-Strategie schreibt bislang allerdings rote Zahlen. Für den gesamten Bestand hat Capital B nach eigenen Angaben 309,4 Millionen Euro bezahlt. Wert war er zum Stichtag der Mitteilung noch 240,8 Millionen Euro. Es fehlen also rund 69 Millionen Euro, gut ein Fünftel. Der neue Kauf lag preislich unter dem bisherigen Durchschnitt und drückt den Einstandspreis leicht nach unten.

Bezahlt wird dieses Wachstum von den Aktionären. Um den Kauf zu finanzieren, sammelte Capital B rund 30 Millionen Euro über zwei Kapitalerhöhungen ein. Einer der Geldgeber war Blockstream-CEO Adam Back

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-Wochenausblick Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Bitcoin-Münze neben dem Fed-Chef Kevin Warsh.
Das sagt BTC-ECHOPrognose zur Krypto-Rallye: So geht es mit Bitcoin und Co. weiter
XRP-Münze vor China-KI-Symbolik
Künstliche Intelligenz aus FernostXRP-Prognose bis 2027: Diesen XRP-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Kaspa
0,031076
18.45%
Pump.fun
0,003886
12.49%
Internet Computer
2,50
8.66%
Bittensor
227,49
7.44%
Chainlink
11,38
7.39%
Worldcoin
0,385376
6.17%
PancakeSwap
2,01
5.14%
XDC Network
0,025414
5.13%
Mantle
0,546381
4.79%
Filecoin
0,711977
3.73%
Arbitrum
0,141160
-16.15%
Jupiter
0,221169
-6.59%
JUST
0,092315
-4.56%
Sky
0,059205
-4.45%
Official Trump
1,95
-3.60%
Rain
0,014169
-3.37%
Canton
0,092381
-2.95%
Ethena
0,146048
-2.17%
Lighter
3,91
-1.82%
Gate
7,78
-1.77%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren