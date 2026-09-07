Zcash hat sich seit Anfang August fast verzweieinhalbfacht. Hinter der Rallye steht ein Narrativ, das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Aber die Geschichte hat mehrere Haken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash erreicht mit einem Plus von 148 Prozent seit August die 1.200 US-Dollar-Marke. â³

Das Interesse an finanzieller Privatsphäre wächst durch Fortschritte in der KI-Technologie. â³

Zcash bietet durch Zero-Knowledge-Proofs einen einzigartigen Ansatz für verschleierte Transaktionen. â³

Grayscale warnt vor der hohen Volatilität von ZEC im Vergleich zu Bitcoin. â³

Je besser künstliche Intelligenz darin wird, Muster in Finanzdaten zu erkennen, desto wertvoller wird das Gegenteil: Privatsphäre. Dieses Narrativ trägt derzeit einen Coin, den viele längst abgeschrieben hatten. Zcash notiert bei rund 1.200 US-Dollar, nach einem Plus von etwa 148 Prozent seit Anfang August. Das alte Allzeithoch bei 888 US-Dollar liegt weit zurück, seither bewegt sich ZEC in unbekannte Gewässer. Nach oben fehlt damit jede Orientierung. Wie weit kann die Kursrallye bei ZEC also noch anhalten?

Zcash explodiert um 60 Prozent und schießt durch die 1.000 US-Dollarmarke I Quelle: TradingView

Warum Privatsphäre plötzlich wieder zum Thema wird

Das zugrundeliegende Problem ist so alt wie Bitcoin selbst: Auf öffentlichen Blockchains ist jede Transaktion einsehbar. Verknüpft man diese Daten mit Informationen außerhalb der Chain, lassen sich Adressen einzelnen Personen zuordnen. Schon das Bitcoin-Whitepaper weist auf dieses Risiko hin, aber neu ist im Jahr 2026 die Geschwindigkeit, mit der das möglich ist. KI-Systeme können Blockchain-Adressen viel effizienter kennzeichnen und zuordnen als bisherige Methoden und das Werkzeug steht wesentlich mehr Akteuren zur Verfügung. Was früher aufwendige Ermittlungsarbeit war, ist heute Routineauswertung.

Grayscale hat dazu eine interessante Studie geliefert. In einer Analyse vom 31. August zeigt Research-Chef Zach Pandl, dass öffentliches Interesse an finanzieller Privatsphäre historisch in Wellen verlief. Die erste kam in den 1970er-Jahren, als Computer die Finanzbuchhaltung digitalisierten. Parallel dazu entstanden Gesetze wie der Bank Secrecy Act von 1970 und der Right to Financial Privacy Act von 1978. Die zweite Welle folgte dann in den 1990ern mit dem Internet. Eine dritte, so Pandls These, laufe gerade an, ausgelöst durch die rapiden Fortschritte bei künstlicher Intelligenz.

Das Interesse an finanzieller Privatsphäre verlief bislang in Zyklen I Quelle: Grayscale

Jascha Samadi, Founding Partner beim Berliner Krypto-Investor Greenfield Capital, der über das Solana-Projekt Arcium selbst im Privacy-Sektor investiert ist, teilt diese Einschätzung. “KI macht öffentliche Blockchain-Daten deutlich leichter auswertbar, das steigert den Bedarf an Vertraulichkeit”, sagt Samadi gegenüber BTC-ECHO. Noch bedeutender sei jedoch die zweite Richtung: “Gleichzeitig handeln zunehmend KI-Agenten selbst On-Chain. Damit stellt sich die Identitätsfrage neu: Wer agiert da, im Auftrag von wem, auf welche Daten darf die Maschine zugreifen, und welche darf sie preisgeben?”. Identitäts- und Privacy-Lösungen für Menschen wie für Maschinen würden zum Schlüsselthema der KI-Wirtschaft.

Wie greifbar das Thema inzwischen ist, macht auch ein aktuelles Beispiel aus der deutschen Hauptstadt deutlich. Nach einem Angriff auf die Berliner Landesverwaltung landeten über eine Million Dateien im Darknet, darunter Notfallpläne und Personaldaten. Samadi sieht darin ein strukturelles Problem: “Confidential Computing löst das strukturell, weil Daten auch während der Verarbeitung geschützt bleiben. Für Europa ist das hochrelevant und eine Frage der digitalen Resilienz”.

Wie sich Zcash technisch unterscheidet

Zcash geht das Problem technisch anders an. Verschleierte Transaktionen verbergen per Zero-Knowledge-Proof sowohl die beteiligten Adressen als auch den überwiesenen Betrag, während die Gültigkeit der Transaktion trotzdem nachweisbar bleibt. Damit geht Zcash weiter als Ansätze wie CoinJoin bei Bitcoin oder PrivateSend bei Dash, die Transaktionen lediglich vermischen und den Betrag weiterhin offenlegen.

Ein entscheidendes Detail: Der Schutz greift nur im abgeschirmten Modus. Nutzt jemand Zcash transparent, ist die Transaktion genauso einsehbar wie bei Bitcoin. Monero hingegen anonymisiert immer.

Nur im abgeschirmten Modus verbirgt Zcash alle drei Angaben, Quelle: Grayscale

In den vergangenen Monaten hat das Netzwerk mehrere Upgrades geliefert. Ende Juli behob das Ironwood-Upgrade eine zuvor entdeckte Sicherheitslücke im Shielded Pool. Ende August folgte das Zakura-Toolkit, das private Transaktionen auf Mobilgeräten laut Entwicklern um das 14-fache beschleunigt, von rund drei Sekunden auf unter 200 Millisekunden. Als Resultat fällt eine der größten praktischen Hürden weg.

Auch institutionell tut sich etwas, denn Cypherpunk Technologies kaufte für 33,33 Millionen US-Dollar eine Mining-Flotte von Winklevoss Capital und kontrolliert damit rund 18 Prozent der Zcash-Hashrate.

Wie viel Luft nach oben bleibt

In einem ausführlicheren Report von Mitte August geht Grayscale noch weiter und argumentiert, Zcash könne Bitcoin Marktanteile abnehmen. Neben der Privatsphäre nennt Pandl dort zwei weitere Eigenschaften, die Bitcoin fehlen: Entwicklungsarbeit gegen Bedrohungen durch Quantencomputer sowie Cross-Chain-Reichweite über Intents-Technologie.

Wie groß diese These gedacht ist, zeigt ein Vergleich: Bitcoin macht 93 Prozent von Grayscales “Currencies”-Sektor aus, Zcash weiterhin nur einen Bruchteil davon. Sollte ZEC über fünf Jahre zehn Prozent von Bitcoins Marktkapitalisierung erreichen, ergäbe sich rechnerisch ein Kurs von rund 8.100 US-Dollar.

Was gegen eine Fortsetzung spricht

Grayscale warnt allerdings zugleich, dass ZEC erheblich volatiler und risikoreicher als Bitcoin sei, weshalb weitere Gewinne nicht geradlinig verlaufen dürften. Bitcoins Liquidität und Netzwerkeffekte blieben ein struktureller Vorteil, der bislang jeden Herausforderer klein gehalten hat, von Litecoin bis zu allen späteren Konkurrenten.

Problematisch ist auch die eigene Vergangenheit des Projekts, denn im Januar 2026 trat das gesamte Entwicklerteam der Electric Coin Company nach einem Governance-Konflikt mit dem Bootstrap-Board geschlossen zurück, woraufhin der Kurs unmittelbar 20 Prozent verlor. Zuvor hatte eine kritische Sicherheitslücke im Orchard Pool den Kurs um über 40 Prozent einbrechen lassen.

Und schließlich hält die Privatsphäre nur, was sie verspricht, wenn Nutzer sie auch verwenden. Wie eine frühere Analyse von BTC-ECHO zeigte, hängt der Schutz stark davon ab, ob die abgeschirmten Funktionen konsequent zum Einsatz kommen.