Zcash gerät in eine Abwärtsspirale und verliert zweistellig an Wert. So geht es jetzt für den Privacy Coin weiter.

Der zuletzt gehypte Privacy Coin Zcash (ZEC) wurde von einem Skandal erschüttert. Das gesamte Entwicklerteam der hinter Zcash stehenden Electric Coin Company ist nach einem Governance-Konflikt mit dem zuständigen Board geschlossen zurückgetreten. Der Privacy Coin fiel sofort nach Bekanntwerden der Nachricht um 20 Prozent.

Over the past few weeks, it's become clear that the majority of Bootstrap board members (a 501(c)(3) nonprofit created to support Zcash by governing the Electric Coin Company), specifically Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless, and Michelle Lai (ZCAM), have moved into… — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) January 7, 2026

Die angekündigte Neugründung einer separaten Entwicklerfirma sorgt für Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen strategischen Ausrichtung und des Projekts. Vor diesem fundamental angespannten Hintergrund lohnt ein genauer Blick auf die aktuelle Kursstruktur und das technische Gesamtbild von ZEC.

Zcash (ZEC) Chart-Aufbau und Trend

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 490,61 US-Dollar (High) und 381,00 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell schloss Zcash bei 394,70 US-Dollar und liegt damit deutlich unter dem Schlusskurs vom Vortag (461,77 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 6,5 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (478,43 US-Dollar) und zeigt eine klare Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was eine kurzfristige Abwärtsstruktur bestätigt. Nahe Unterstützungen befinden sich bei 381,00 US-Dollar (aktuelles Low) und dem Bollinger-Unterband bei 432,81 US-Dollar, während erste Widerstände bei 444,53 US-Dollar (vorheriger Close) und 478,43 US-Dollar (EMA‑20) liegen. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bearish.

ZEC Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei rund 10,15 und signalisiert extrem überverkaufte Bedingungen. Das Histogramm zeigt eine deutlich negative Dynamik, was kurzfristig auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet.

Volatilität & Risiko ZEC

Die Bollinger-Bänderweite beträgt aktuell etwa 106,69 US-Dollar, was auf stark erhöhte Schwankungen hinweist. Der Kurs notiert unter dem unteren Band; das Marktbild ist eine Ausbruchs- beziehungsweise Kapitulierungssituation mit hoher Unsicherheit.

Kurzfristige Prognose ZEC

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 8. Januar bleibt bärisch. Unterstützungen liegen bei 381,00 US-Dollar (aktuelles Tief) und dem Bollinger-Unterband bei 432,81 US-Dollar, Widerstände bei 444,53 US-Dollar und 478,43 US-Dollar (EMA‑20). Ein nachhaltiger Ausbruch über 478,43 US-Dollar mit steigendem RSI würde eine Stabilisierung und weiterführende Erholung einleiten; ein Bruch unter 381,00 US-Dollar würde die Abwärtsdynamik.

Trotz aller Unsicherheiten gibt sich Krypto-Investor Arthur Hayes bullish. Er empfiehlt immer noch den Kauf von Zcash (ZEC).

Zcash kannst du beispielsweise auf Coinbase kaufen.

Empfohlenes Video MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

