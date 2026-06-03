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"Welle von Misserfolgen" 

Charles Hoskinson warnt vor Pleitewelle bei Cardano

Mit TapTools wirft ein wichtiges Cardano-Projekt das Handtuch. Laut Charles Hoskinson könnten weitere folgen.

Moritz Draht
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Cardano-Gründer Charles Hoskinson

Beitragsbild: picture alliance

 | Charles Hoskinson erwartet weitere Projektschließungen

Der Cardano-Datenanbieter TapTools wird seinen Betrieb innerhalb der kommenden zwei Wochen einstellen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Als Gründe nennt das Team den Weggang mehrerer Führungskräfte sowie steigende Kosten.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten den weiteren Betrieb der Plattform zunehmend erschwert. Für Übernahmeangebote sei man jedoch offen. Für das Cardano-Ökosystem ist der Abschied von TapTools als eine der bekanntesten Analyseplattformen ein Rückschlag.

Hoskinson rechnet mit weiteren “Misserfolgen”

Cardano-Gründer Charles Hoskinson bezeichnete es als Verlust für das gesamte Ökosystem, sagte aber auch: “Wir wussten, dass solche Dinge passieren werden”. Bereits zu Jahresbeginn habe er vor zunehmendem Druck auf Projekte gewarnt, nun erwarte er eine “Welle von Misserfolgen”, so Hoskinson auf X.

Als Grund nannte er dabei auch begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten für wirtschaftlich angeschlagene Projekte. Die Verwendung von Treasury-Mitteln sorgt in der Cardano-Community immer wieder für Diskussionen. Erst kürzlich wurde ein Vorschlag zur Finanzierung eines Cardano Summits abgelehnt. Hoskinson sprach sich zuvor offen für eine solche Veranstaltung aus.

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