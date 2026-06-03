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RULEMATCH Europe erhält MiCA-Lizenz

Die Liechtensteiner Finanzaufsicht hat RULEMATCH eine MiCA-Lizenz erteilt. Die Krypto-Handelsplattform richtet sich an institutionelle Investoren.

Moritz Draht
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Das Bild zeigt den Schriftzug „RULEMATCH“, der in eine matte Glas- oder Milchglasfläche eingelassen ist. Die Buchstaben sind ausgespart und geben den Blick auf den dahinterliegenden Innenraum frei. Im Hintergrund ist unscharf eine Person in einem modernen Büro oder Besprechungsraum zu erkennen. Die Aufnahme ist in neutralen Grau- und Weißtönen gehalten und vermittelt den Eindruck eines Unternehmenssitzes oder Bürostandorts.

Beitragsbild: Shutterstock

 | RULEMATCH Europe hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein eine MiCA-Lizenz erhalten

Die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht hat RULEMATCH Europe eine Lizenz nach der europäischen MiCA-Verordnung erteilt. Damit darf das Unternehmen eine Handelsplattform für Krypto-Assets im Europäischen Wirtschaftsraum betreiben.

Die Börse richtet sich ausschließlich an Banken, Wertpapierfirmen und andere regulierte Finanzinstitute. Privatanleger gehören nicht zur Zielgruppe.

Mit der Zulassung reiht sich RULEMATCH in die wachsende Zahl von Unternehmen ein, die nach Inkrafttreten von MiCA eine europäische Lizenz für Krypto-Dienstleistungen erhalten haben.

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“Krypto-Assets auf professionellem Niveau handeln”

Nach Unternehmensangaben erfolgt der Handel über ein Request-for-Quote-Modell, bei dem mehrere Liquiditätsanbieter Preisangebote abgeben. Die technische Infrastruktur basiert auf Handelstechnologie von Nasdaq.

Die Lizenz umfasst neben dem Betrieb der Handelsplattform auch Verwahr- und Transferdienstleistungen für Krypto-Assets. CEO David Riegelnig erklärte, das Angebot richte sich an Institute, die ihre Krypto-Aktivitäten unter dem europäischen MiCA-Regelwerk abwickeln wollen.

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