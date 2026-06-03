Die Liechtensteiner Finanzaufsicht hat RULEMATCH eine MiCA-Lizenz erteilt. Die Krypto-Handelsplattform richtet sich an institutionelle Investoren.

Die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht hat RULEMATCH Europe eine Lizenz nach der europäischen MiCA-Verordnung erteilt. Damit darf das Unternehmen eine Handelsplattform für Krypto-Assets im Europäischen Wirtschaftsraum betreiben.

Die Börse richtet sich ausschließlich an Banken, Wertpapierfirmen und andere regulierte Finanzinstitute. Privatanleger gehören nicht zur Zielgruppe.

Mit der Zulassung reiht sich RULEMATCH in die wachsende Zahl von Unternehmen ein, die nach Inkrafttreten von MiCA eine europäische Lizenz für Krypto-Dienstleistungen erhalten haben.

“Krypto-Assets auf professionellem Niveau handeln”

Nach Unternehmensangaben erfolgt der Handel über ein Request-for-Quote-Modell, bei dem mehrere Liquiditätsanbieter Preisangebote abgeben. Die technische Infrastruktur basiert auf Handelstechnologie von Nasdaq.

Die Lizenz umfasst neben dem Betrieb der Handelsplattform auch Verwahr- und Transferdienstleistungen für Krypto-Assets. CEO David Riegelnig erklärte, das Angebot richte sich an Institute, die ihre Krypto-Aktivitäten unter dem europäischen MiCA-Regelwerk abwickeln wollen.