Acht rote Monatskerzen in Folge: Solana findet einfach keinen Halt. Droht bereits der nächste Kursrutsch?

Solana schreibt derzeit Geschichte – allerdings keine positive. Zum ersten Mal seit Bestehen der Blockchain hat der SOL-Kurs acht Monate hintereinander mit Verlust beendet. Eine derart lange Serie roter Kerzen gab es bislang nicht. On-Chain-Analyst Crypto Patel verweist auf Parallelen zum Zyklus nach dem Allzeithoch 2021. Damals verzeichnete Solana insgesamt neun negative Monate, allerdings nicht am Stück, bevor schließlich der Boden markiert wurde.

$SOL Just Made History And It's Worth Paying Attention To ( Must Read )



For The First Time In Solana's Existence, #SOL Has Printed 8 Consecutive Red Monthly Candles.



That Has Never Happened Before. Let That Sink In.



1️⃣ A Look Back → The 2021 Cycle

After Solana Topped At Its… pic.twitter.com/1IKuqT7gf5 — Crypto Patel (@CryptoPatel) June 2, 2026

Mit historischen Vergleichen ist es jedoch so eine Sache. Die neunte Monatskerze bildet sich derzeit aus. Ob sich daraus erneut eine Bodenbildung entwickelt, scheint mit Blick auf die derzeit angespannte Lage am Krypto-Markt jedoch zumindest fraglich. Aktuell gerät Solana weiter ins Straucheln: Auf Tagessicht steht ein Minus von rund fünf Prozent, im Monatsvergleich summiert sich der Rückgang auf zehn Prozent.

Technisch angeschlagen

In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich SOL zwischen 79,22 US-Dollar und 72,28 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 75,43 US-Dollar und damit spürbar unter dem Vortagesschluss bei 78,94 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 43,56 Milliarden US-Dollar.

Technisch notiert der Kurs unterhalb des EMA-20 bei 78,40 US-Dollar – ein Signal für kurzfristige Schwäche. Zudem zeigt sich zuletzt eine Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Das spricht für anhaltenden Verkaufsdruck, solange keine klare Rückeroberung wichtiger Widerstandsmarken gelingt.

Auf der Unterseite fungiert das jüngste Tief bei 72,28 US-Dollar als erste Unterstützung. Darunter rückt die psychologische Marke von 70 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite liegen relevante Widerstände bei 79,22 US-Dollar sowie bei 81,99 US-Dollar (Fibonacci-Level). Erst oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.

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Volatilität zieht an

Der RSI notiert bei rund 36 Punkten und bewegt sich damit im schwachen Bereich, ohne bereits stark überverkauft zu sein. Das Abwärtsmomentum lässt zwar leicht nach, eine klare Trendwende signalisiert der Indikator jedoch nicht.

Die Bollinger-Bänder zeigen mit einer Breite von rund 12,46 US-Dollar zudem eine erhöhte Schwankungsintensität. Der Markt befindet sich damit in einer angespannten Konsolidierungsphase, in der Richtungswechsel abrupt erfolgen können.

Wie geht es jetzt weiter?

Im neutralen Fall stabilisiert sich SOL oberhalb von 72,28 US-Dollar und pendelt in einer Spanne zwischen 72 und 78 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der RSI nicht weiter in den überverkauften Bereich fällt und sich die Volatilität leicht beruhigt. Solange der EMA-20 nicht zurückerobert wird, bleibt dieses Szenario allerdings defensiv.

Bullisches Szenario

Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn SOL die Zone zwischen 79,22 und 81,99 US-Dollar dynamisch zurückerobert. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Widerstände, begleitet von steigendem Momentum, könnte Raum für eine Bewegung in Richtung 90 bis 95 US-Dollar eröffnen. Entscheidend wäre, dass der EMA-20 wieder als Unterstützung dient.

Bearishes Szenario

Bricht der Kurs hingegen unter 72,28 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung. In diesem Fall rückt zunächst die Marke um 70 US-Dollar in den Fokus, darunter wäre ein Rücklauf in Richtung 60 US-Dollar möglich. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unter 30 sowie weiter anziehende Volatilität.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.