Mit Tron schafft es ein weiterer Altcoin über einen Spot ETF an die US-Börse. Die Notierung könnte dem TRX-Kurs neuen Auftrieb geben.

Neuer Staking-ETF für Tron: Wie stark kann der TRX-Kurs jetzt steigen?

Neuer Staking-ETF für Tron: Wie stark kann der TRX-Kurs jetzt steigen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Neuer Staking-ETF für Tron startet am 9. September an der Cboe-Börse.

TRX-Kurs zeigt kurzfristig bullische Tendenzen, jedoch auch Anzeichen von Überkauftheit. â³

Wesentliche Unterstützungen und Widerstände könnten entscheidend für die Kursentwicklung sein. â³

Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit potenziellen Ausbruchsmöglichkeiten. â³

Der Canary Staked Tron ETF wird am 9. September an der US-Börse Cboe starten und dort unter dem Tickersymbol “TRXS” gehandelt werden. Canary Capital hatte das Produkt bereits im April 2025 bei der SEC angemeldet, wobei ein Teil der gehaltenen TRX für Staking vorgesehen ist. Laut Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart erfolgt nun die Notierung.

Der Fonds ermöglicht Anlegern in den USA, über ein reguliertes Börsenprodukt in Tron zu investieren und mögliche Staking-Erträge zu erhalten. Damit erweitert sich das bisher vor allem von Bitcoin und Ether geprägte Angebot am US-Markt um TRX. Für Tron ist die Notierung ein wichtiger Schritt, weil die Kryptowährung dadurch institutionellen Investoren leichter zugänglich wird. Wird sich der ETF-Start auch auf den TRX-Kurs auswirken? Diese Chartmarken werden jetzt besonders wichtig.

TRON Trend und Struktur-Check

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der TRX-Kurs zwischen 0,334 US-Dollar (Low) und 0,3392 US-Dollar (High) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3388 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,3351 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 32.104.690.451 US-Dollar und gibt dem Coin weiterhin ein signifikantes Marktgewicht.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (0,3348 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs auf 4h-Basis. Nahe Unterstützungen sind 0,334 US-Dollar und 0,332 US-Dollar, Widerstände liegen bei 0,3392 US-Dollar und 0,3423 US-Dollar (Fibonacci-Cluster). Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage strukturell bullisch.

Momentum-Blick

Der 14‑Perioden‑RSI liegt bei etwa 72,8 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm (als MACD‑Proxy über EMA‑Divergenz) zeigt positive Beschleunigung, was den aktuellen Aufwärtsdruck bestätigt.

Tron Risiko und Volatilitäts-Check

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,00109 US-Dollar, was sehr enge Schwankungen widerspiegelt. Der Markt befindet sich in einer kompakten Konsolidierungsphase mit niedriger Volatilität; Ausbrüche würden die Spanne kurzfristig deutlich erweitern.

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Kurzfristige Prognose und Schluss

Die kurzfristige Prognose für TRX am 08.09.2026 ist bullisch, jedoch technisch anfällig für kurzfristige Rücksetzer aufgrund hoher RSI‑Werte. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 0,334 US-Dollar und 0,332 US-Dollar; Widerstände bei 0,3392 US-Dollar und 0,3423 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,3423 US-Dollar mit Volumen bestätigt das Aufwärtsszenario, während ein Bruch unter 0,332 US-Dollar zu stärkeren Abgaben und erhöhter Volatilität führen würde.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario hat mit 40 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit und sieht für TRX eine Spanne von 0,332 bis 0,344 US-Dollar vor. Als Trigger gilt, dass der Kurs die EMA-20 bei etwa 0,3348 US-Dollar hält und der RSI im Bereich von 60 bis 70 stabil bleibt.

Bullishes Szenario

Für das bullishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 35 Prozent, wobei sich das Kursziel auf 0,3423 bis 0,36 US-Dollar beläuft. Ausgelöst würde es durch einen Ausbruch über 0,3392 US-Dollar mit erhöhtem Volumen, den ein RSI von über 70 bestätigt.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario wird mit 25 Prozent gewichtet und sieht einen Rückgang auf 0,32 bis 0,33 US-Dollar vor. Ein Schlusskurs unter 0,332 US-Dollar in Verbindung mit einem RSI von weniger als 50 würde dieses Szenario auslösen.