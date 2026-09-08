Erstmals bündelt BTC-ECHO die Krypto-Sicht der eigenen Leserschaft in einem Community Report. Wann Bitcoin wieder über 100.000 US-Dollar steigen könnte und welche Treiber dafür verantwortlich sein könnten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der neue Community Report von BTC-ECHO zeigt die Meinungen von 172 Nutzern zur aktuellen Marktsituation und den Bitcoin-Kursprognosen. â³

62,8 Prozent der Befragten glauben, dass das Jahrestief für Bitcoin bereits erreicht ist. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Community Report Q3 2026 stellen wir ein neues Format vor, das die BTC-ECHO Expertenumfrage um die Stimme unserer Leserschaft ergänzt. 172 BTC-ECHO Nutzer haben teilgenommen und angegeben, wo sie den Bitcoin-Kurs in den kommenden Monaten sehen, wie sie den aktuellen Bärenmarkt einordnen und was aus ihrer Sicht die entscheidenden Belastungen und Treiber für den BTC-Kurs sind.

Damit Umfrage und Auswertungen die gleichen methodischen Standards erfüllen wie die Expertenumfrage, ist BTC-ECHO auch für den Community Report eine Kooperation mit der IU Internationale Hochschule eingegangen. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. David Florysiak. Mit diesem neuen Format wollen wir das Stimmungsbild der Krypto-Branche breiter verankern, indem wir neben den Insidern erstmals systematisch abbilden, was die eigentliche Nutzerbasis denkt.

1. Krypto-Optimismus-Index: So ist die Stimmung der Community

Wie optimistisch blickt unsere Leserschaft aktuell auf die Krypto-Branche? Anhand einer Skala von 0 bis 100 haben wir den Krypto-Optimismus-Index für die Community erhoben. Der Indexstand liegt bei 70,6 Punkten, basierend auf 172 Beobachtungen. Zum Vergleich: Der Optimismus-Index bei den Insidern lag bei der letzten Erhebung vor knapp zwei Monaten bei nur 60,5 Punkten. Daraus lässt sich schließen, dass unsere Community entweder deutlich bullisher gestimmt ist als die Krypto-Brancheninsider oder aber die Stimmung hat sich in den vergangenen zwei Monaten deutlich aufgehellt.

Für Letzteres würde sprechen, dass 74,4 Prozent der Umfrageteilnehmer optimistischer als im Vorquartal gestimmt sind. Nur 8,7 Prozent blicken pessimistischer auf den Sektor als noch im vorherigen Quartal.

2. Bitcoin-Kurs: Wo BTC in sechs Monaten stehen könnte

Bis März 2027 erwarten die Umfrageteilnehmer einen Bitcoin-Kurs von im Schnitt rund 89.644 US-Dollar, basierend auf 172 Beobachtungen. Das entspricht einer erwarteten Rendite von 14,4 Prozent über sechs Monate. Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent, sieht die BTC-ECHO Community einen BTC-Kurs von rund 59.725 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario zeigt sich ein Sprung auf rund 115.096 US-Dollar. Die Spannbreite ist damit deutlich breiter als bei der Expertenumfrage, was auch der wesentlich heterogeneren Teilnehmerbasis geschuldet sein dürfte.

3. Bitcoin-Bärenmarkt: Ist das Tief bereits drin?

Die zentrale Frage des Community Reports lautet, ob das Bitcoin-Jahrestief 2026 bereits gesetzt ist oder ob im Jahresverlauf noch tiefere Kurse zu erwarten sind. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: 62,8 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass das Jahrestief bereits erreicht ist. 27,3 Prozent rechnen dagegen mit einem weiteren Rutsch unter das bisherige Low, weitere 9,9 Prozent können oder wollen keine Prognose abgeben

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Damit ist der Community-Konsens klar: Der Bärenmarkt hat aus Sicht unserer Leserschaft seinen Tiefpunkt gesehen. Auffällig ist, wie stabil dieses Bild ist.

4. Bitcoin-Kurs: Wann wieder sechsstellig?

Anschließend wollten wir von unseren Teilnehmern wissen, wann sie wieder einen Bitcoin-Kurs von über 100.000 US-Dollar erwarten. Nur 32,6 Prozent trauen Bitcoin die Rückkehr in die sechsstellige Region bereits in diesem Jahr zu. 55,2 Prozent verorten sie erst 2027, weitere 9,9 Prozent halten sogar 2028 für realistisch. Nur eine Minderheit von 1,2 Prozent erwartet keinen sechsstelligen Kurs mehr. Wer das Jahrestief für gesetzt hält, muss nicht automatisch mit einer schnellen Erholung rechnen. Die Community erwartet offenbar einen eher maßvollen Aufschwung, anstatt ein schnelles Überschießen der 100.000 US-Dollar-Marke.

5. Größte Belastung: Kapital fließt in KI, nicht in Krypto

Auf die Frage nach der derzeit größten Belastung für den Bitcoin-Kurs nennen 27,9 Prozent der Community die Konkurrenz um Anlagekapital durch andere Technologiethemen, primär künstliche Intelligenz. Erst danach folgt die wirtschaftliche Lage mit 27,3 Prozent, gefolgt von der politisch-regulatorischen Unsicherheit mit 24,4 Prozent. Wahrgenommener mangelnder Nutzen oder geringes Interesse an Bitcoin schaffen es auf 11 Prozent, während Quantencomputer-Sorgen mit 1,7 Prozent erstaunlich gering ausfallen.

Damit deckt sich die Community-Einschätzung inhaltlich mit dem, was auch mehrere Experten in der vergangenen Insider-Umfrage betont haben. Krypto verliert derzeit nicht wegen fundamentaler Probleme, sondern weil KI-Storys Kapital und Aufmerksamkeit binden.

6. Größter Treiber: Vertrauensverlust in Fiat-Währungen

Auch beim größten potenziellen Treiber einer Rallye zeigt sich ein klares Bild. 32 Prozent nennen sinkendes Vertrauen in staatliche Währungen oder die Tragfähigkeit staatlicher Schulden als wichtigsten Katalysator. Das Narrativ, dass Bitcoin der perfekte Debasement-Trade ist, wird damit von einem nennenswerten Teil der Community unterstützt. Es folgen institutionelle und staatliche Käufe mit 25 Prozent und günstigere wirtschaftliche Rahmenbedingungen mit 22,7 Prozent. Politisch-regulatorischer Rückenwind landet mit 14,5 Prozent auf Platz vier, neue Anwendungsfälle folgen mit 4,1 Prozent.

7. Krypto-Markt: Stimmen aus unserer Community

Der Bitcoin-Bärenmarkt hat an den Nerven vieler Anleger gezehrt, doch der Ton in den Freitext-Antworten unserer Umfrage zeugt von Aufbruchstimmung. Es dominiert die Haltung, dass sich der Sturm langsam legt und der nächste Zyklus vorbereitet wird.

Umfrageteilnehmer Sven B. setzt eine konkrete Marke: “Sollte Bitcoin nachhaltig oberhalb der 82.000 US-Dollar-Grenze bleiben, so können wir doch den Bärenmarkt als abgeschlossen verbuchen. Die 100.000 US-Dollar-Grenze wird wohl der Kampf des nächsten Jahres auf der Jagd nach dem nächsten ATH sein.” Er hält es sogar für möglich, dass sich der klassische Vierjahres-Zyklus verkürzt.

Peter K. blickt einen Schritt weiter und sieht den nächsten Bitcoin-Run als geopolitisch getriebenes Ereignis: “Der nächste Bitcoin-Run wird kein Hype sein, sondern ein Wettlauf. Staaten und Institutionen werden nicht kaufen, weil Bitcoin billig ist, sie werden kaufen, weil sie Angst haben, keine mehr zu bekommen.”

Armin S. ergänzt den makroökonomischen Rahmen: “Die weitere Abschwächung des US-Dollars wird den BTC-Kurs weiter in die Höhe treiben.” Und Hartmut H. formuliert: “BTC ist Wertspeicher und bester Schutz gegen Inflation des Fiat-Geldes.” Frank Z. ordnet Bitcoin ähnlich ein, wenn er schreibt, Bitcoin sei “die sicherste Alternative zu Fiat im Krypto-Markt”.

Volatilität und Liquidität als eigenständiger Faktor

Der Teilnehmer Mic verweist auf einen Aspekt, der in unseren Antwortoptionen fehlte, weil er sich einer eindeutigen Zuordnung entzieht: “Bei Belastungen und Treibern fehlt eine Kategorie: große Volatilität durch gehebelte Positionen bei geringer Liquidität. Sie wirkt schnell in beide Richtungen, als Belastung oder Treiber, und verändert Kurslevels, ohne dass fundamentale Änderungen der Rahmenbedingungen vorhanden wären.”

Gerhard benennt folgende konkrete Katalysatoren für die nächste Rallye: “Der Clarity Act, Rückkauf der Staatsanleihen und die Beendigung des Krieges könnten die entscheidenden Treiber sein, um institutionelle Anleger in den Markt zu bringen. Die Retailer kommen dann, und damit FOMO.”

Bitcoin-Kurs: Nicht zu früh freuen

Rund jeder Vierte in der Community rechnet damit, dass das Jahrestief noch nicht erreicht ist. Ingo verweist auf die Elliott-Wellen-Analyse: “Unter Berücksichtigung der Elliott-Waves-Theorie wird das Bärenmarkt-Tief bei 30.000 bis 40.000 US-Dollar liegen. Die Analysten, die diese Theorie nutzen, sind sich hier einig. Im Moment handelt es sich bei dem Anstieg um eine Zwischenkorrektur.”

Ein zweiter Community-Teilnehmer mit demselben Vornamen argumentiert eher liquiditätsgetrieben: “Der Schub, den BTC derzeit hat, kommt durch die Erhöhung der Liquidität durch die US-Regierung, was den Turn hin zu risikoreicheren Anlageformen eingeläutet hat. Persönlich erwarte ich noch einen Pullback auf das letztendliche Low, nachdem 100.000 US-Dollar als psychologische Grenze herausgenommen werden. Viele Privatanleger werden hier wieder bullish, was einen Long-Squeeze unterstützt.”

Teilnehmer Buchi sieht eine ähnliche Zwischenphase: “Der Kurs könnte noch zwei Monate zwischen 50.000 und 90.000 US-Dollar pendeln, bis der Bärenmarkt abgeschlossen ist.” Und Nikolaos K. verweist auf ein regulatorisches Restrisiko, das speziell für den deutschen Markt zählt: “Der digitale Euro wird demnächst das Thema sein. Außerdem ist noch offen, ob die Jahresfrist bei Kryptos abgeschafft wird oder nicht. Falls sie abgeschafft wird, ist es negativ für Kryptos.”

Zwischen Frust und Vertrauen

Was die Community-Antworten von einer reinen Insider-Umfrage unterscheidet, ist der persönliche Tonfall. Reinhold M., der im Oktober 2025 erstmals eingestiegen ist, schreibt: “Natürlich war ich erstmal gefrustet. Jedoch hat sich an meiner Einstellung zum Bitcoin nichts geändert. Gut informiert ist das A und O. Seriöse Quellen nutzen. Von daher rechne ich in den kommenden Monaten mit einem stärkeren Anstieg des Kurses für Bitcoin.”

Ben K. bleibt bei der Kernthese: “Ich sehe die Zukunft von Bitcoin positiv. Mit wachsendem Vertrauen der Anleger dürfte auch die Nachfrage steigen und den Kurs weiter antreiben.” Johann N. ordnet den Kursverlauf technisch ein: “Der Kurs hat etwa 50 Prozent korrigiert, und jetzt sollte es wieder aufwärtsgehen.” Und Heiko liefert die kritische Standortperspektive: “Für Deutschland sehe ich das Ganze nicht so optimistisch, da die gierige Regierung dem Krypto-Standort Deutschland mit ihrer sozialistischen Politik schadet. Haltefrist und so weiter.”

Über die einzelnen Stimmen hinweg verdichtet sich das Bild einer Leserschaft, die den Bärenmarkt mental abgehakt hat, aber keine schnelle Rallye erwartet. Der Boden gilt als gesetzt, der nächste Zyklus als absehbar, aber die 100.000 US-Dollar bleiben die Hausaufgabe für 2027.